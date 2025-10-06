ONTACT Protocol の本日のライブ価格は 0.00116 USD です。ONTP から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで ONTP の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。ONTACT Protocol の本日のライブ価格は 0.00116 USD です。ONTP から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで ONTP の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

ONTACT Protocol ロゴ

ONTACT Protocol価格(ONTP)

1 ONTP から USD へのライブ価格：

$0.00116
+2.65%1D
USD
ONTACT Protocol (ONTP) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-20 02:18:54 (UTC+8)

ONTACT Protocol (ONTP) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.00081
24H 最安値
$ 0.00118
24H 最高値

$ 0.00081
$ 0.00118
--
--
0.00%

+2.65%

+33.33%

+33.33%

ONTACT Protocol (ONTP) のリアルタイム価格は $ 0.00116 です。過去24時間、ONTP は最低 $ 0.00081 から最高 $ 0.00118 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。ONTP の史上最高値は -- で、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、ONTP は過去1時間で 0.00%、過去24時間で +2.65% 、過去7日間で +33.33% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

ONTACT Protocol (ONTP) 市場情報

$ 48.51K
$ 48.51K$ 48.51K

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

1,900,000,000
1,900,000,000 1,900,000,000

ETH

ONTACT Protocol の現在の時価総額は --、24時間取引高は $ 48.51K です。ONTP の循環供給量は --、総供給量は 1900000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 2.20M です。

ONTACT Protocol (ONTP) 価格履歴 USD

ONTACT Protocol の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ +0.0000299+2.65%
30日$ -0.00074-38.95%
60日$ -0.00256-68.82%
90日$ -0.00869-88.23%
ONTACT Protocol 本日の価格変動

本日 ONTP は、 $ +0.0000299 (+2.65%) の変動を記録しました。

ONTACT Protocol 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.00074 (-38.95%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

ONTACT Protocol 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、ONTP は、 $ -0.00256 (-68.82%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

ONTACT Protocol 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.00869 (-88.23%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

ONTACT Protocol (ONTP) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

ONTACT Protocol 価格履歴ページ を今すぐチェック。

ONTACT Protocol ( ONTP ) とは何か

ONTACT Protocolは、既存のIoT市場における課題を解決するために開発されたプロジェクトであり、分散型Web3.0ベースのIoTエコシステムの確立を目指しています。既存の中央集権型IoTシステムとは異なり、分散型ソリューションを通じてデータの公正な生成と利用を促進し、データのマネタイズによって、より活発で効率的なIoTエコシステムを構築したいと考えています。

ONTACT Protocol は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 ONTACT Protocol への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- ONTP のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で ONTACT Protocol に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が ONTACT Protocol の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

ONTACT Protocol 価格予測 (USD)

ONTACT Protocol (ONTP) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの ONTACT Protocol (ONTP) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば ONTACT Protocol の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ ONTACT Protocol の価格予測 をチェック！

ONTACT Protocol (ONTP) トケノミクス

ONTACT Protocol (ONTP) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ ONTP トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

ONTACT Protocol ( ONTP ) の購入方法

ONTACT Protocol の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの ONTACT Protocol 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

ONTP を現地通貨に

1 ONTACT Protocol (ONTP) からVND
30.5254
1 ONTACT Protocol (ONTP) からAUD
A$0.0017748
1 ONTACT Protocol (ONTP) からGBP
0.0008584
1 ONTACT Protocol (ONTP) からEUR
0.000986
1 ONTACT Protocol (ONTP) からUSD
$0.00116
1 ONTACT Protocol (ONTP) からMYR
RM0.0048952
1 ONTACT Protocol (ONTP) からTRY
0.0485692
1 ONTACT Protocol (ONTP) からJPY
¥0.174
1 ONTACT Protocol (ONTP) からARS
ARS$1.6360988
1 ONTACT Protocol (ONTP) からRUB
0.0944472
1 ONTACT Protocol (ONTP) からINR
0.1021032
1 ONTACT Protocol (ONTP) からIDR
Rp19.3333256
1 ONTACT Protocol (ONTP) からPHP
0.0674192
1 ONTACT Protocol (ONTP) からEGP
￡E.0.0551116
1 ONTACT Protocol (ONTP) からBRL
R$0.006264
1 ONTACT Protocol (ONTP) からCAD
C$0.001624
1 ONTACT Protocol (ONTP) からBDT
0.1417172
1 ONTACT Protocol (ONTP) からNGN
1.7058728
1 ONTACT Protocol (ONTP) からCOP
$4.47876
1 ONTACT Protocol (ONTP) からZAR
R.0.0201492
1 ONTACT Protocol (ONTP) からUAH
0.0485576
1 ONTACT Protocol (ONTP) からTZS
T.Sh.2.8641908
1 ONTACT Protocol (ONTP) からVES
Bs0.23316
1 ONTACT Protocol (ONTP) からCLP
$1.11476
1 ONTACT Protocol (ONTP) からPKR
Rs0.3293472
1 ONTACT Protocol (ONTP) からKZT
0.6260056
1 ONTACT Protocol (ONTP) からTHB
฿0.0380712
1 ONTACT Protocol (ONTP) からTWD
NT$0.0355308
1 ONTACT Protocol (ONTP) からAED
د.إ0.0042572
1 ONTACT Protocol (ONTP) からCHF
Fr0.0009164
1 ONTACT Protocol (ONTP) からHKD
HK$0.0090132
1 ONTACT Protocol (ONTP) からAMD
֏0.446832
1 ONTACT Protocol (ONTP) からMAD
.د.م0.0106372
1 ONTACT Protocol (ONTP) からMXN
$0.021344
1 ONTACT Protocol (ONTP) からSAR
ريال0.00435
1 ONTACT Protocol (ONTP) からETB
Br0.1729212
1 ONTACT Protocol (ONTP) からKES
KSh0.150278
1 ONTACT Protocol (ONTP) からJOD
د.أ0.00082244
1 ONTACT Protocol (ONTP) からPLN
0.0042224
1 ONTACT Protocol (ONTP) からRON
лв0.0050576
1 ONTACT Protocol (ONTP) からSEK
kr0.0109272
1 ONTACT Protocol (ONTP) からBGN
лв0.0019372
1 ONTACT Protocol (ONTP) からHUF
Ft0.3873008
1 ONTACT Protocol (ONTP) からCZK
0.0241744
1 ONTACT Protocol (ONTP) からKWD
د.ك0.00035612
1 ONTACT Protocol (ONTP) からILS
0.003828
1 ONTACT Protocol (ONTP) からBOB
Bs0.0080388
1 ONTACT Protocol (ONTP) からAZN
0.001972
1 ONTACT Protocol (ONTP) からTJS
SM0.01073
1 ONTACT Protocol (ONTP) からGEL
0.003132
1 ONTACT Protocol (ONTP) からAOA
Kz1.0632444
1 ONTACT Protocol (ONTP) からBHD
.د.ب0.00043848
1 ONTACT Protocol (ONTP) からBMD
$0.00116
1 ONTACT Protocol (ONTP) からDKK
kr0.007424
1 ONTACT Protocol (ONTP) からHNL
L0.0305544
1 ONTACT Protocol (ONTP) からMUR
0.0522348
1 ONTACT Protocol (ONTP) からNAD
$0.0202884
1 ONTACT Protocol (ONTP) からNOK
kr0.0116696
1 ONTACT Protocol (ONTP) からNZD
$0.0020184
1 ONTACT Protocol (ONTP) からPAB
B/.0.00116
1 ONTACT Protocol (ONTP) からPGK
K0.0049532
1 ONTACT Protocol (ONTP) からQAR
ر.ق0.004234
1 ONTACT Protocol (ONTP) からRSD
дин.0.1166496
1 ONTACT Protocol (ONTP) からUZS
soʻm14.1463392
1 ONTACT Protocol (ONTP) からALL
L0.0961756
1 ONTACT Protocol (ONTP) からANG
ƒ0.0020764
1 ONTACT Protocol (ONTP) からAWG
ƒ0.002088
1 ONTACT Protocol (ONTP) からBBD
$0.00232
1 ONTACT Protocol (ONTP) からBAM
KM0.0019372
1 ONTACT Protocol (ONTP) からBIF
Fr3.43128
1 ONTACT Protocol (ONTP) からBND
$0.0014964
1 ONTACT Protocol (ONTP) からBSD
$0.00116
1 ONTACT Protocol (ONTP) からJMD
$0.1870036
1 ONTACT Protocol (ONTP) からKHR
4.67741
1 ONTACT Protocol (ONTP) からKMF
Fr0.48952
1 ONTACT Protocol (ONTP) からLAK
25.2173908
1 ONTACT Protocol (ONTP) からLKR
රු0.3522572
1 ONTACT Protocol (ONTP) からMDL
L0.01943
1 ONTACT Protocol (ONTP) からMGA
Ar5.1785648
1 ONTACT Protocol (ONTP) からMOP
P0.0093032
1 ONTACT Protocol (ONTP) からMVR
0.017748
1 ONTACT Protocol (ONTP) からMWK
MK2.0173908
1 ONTACT Protocol (ONTP) からMZN
MT0.0741356
1 ONTACT Protocol (ONTP) からNPR
रु0.1638616
1 ONTACT Protocol (ONTP) からPYG
8.28472
1 ONTACT Protocol (ONTP) からRWF
Fr1.6878
1 ONTACT Protocol (ONTP) からSBD
$0.0095468
1 ONTACT Protocol (ONTP) からSCR
0.0161124
1 ONTACT Protocol (ONTP) からSRD
$0.0457156
1 ONTACT Protocol (ONTP) からSVC
$0.0101732
1 ONTACT Protocol (ONTP) からSZL
L0.0202768
1 ONTACT Protocol (ONTP) からTMT
m0.00406
1 ONTACT Protocol (ONTP) からTND
د.ت0.00339648
1 ONTACT Protocol (ONTP) からTTD
$0.007888
1 ONTACT Protocol (ONTP) からUGX
Sh4.06928
1 ONTACT Protocol (ONTP) からXAF
Fr0.65192
1 ONTACT Protocol (ONTP) からXCD
$0.003132
1 ONTACT Protocol (ONTP) からXOF
Fr0.65192
1 ONTACT Protocol (ONTP) からXPF
Fr0.11832
1 ONTACT Protocol (ONTP) からBWP
P0.0155904
1 ONTACT Protocol (ONTP) からBZD
$0.0023316
1 ONTACT Protocol (ONTP) からCVE
$0.109736
1 ONTACT Protocol (ONTP) からDJF
Fr0.20648
1 ONTACT Protocol (ONTP) からDOP
$0.0735788
1 ONTACT Protocol (ONTP) からDZD
د.ج0.1503476
1 ONTACT Protocol (ONTP) からFJD
$0.0026332
1 ONTACT Protocol (ONTP) からGNF
Fr10.0862
1 ONTACT Protocol (ONTP) からGTQ
Q0.0089088
1 ONTACT Protocol (ONTP) からGYD
$0.2433796
1 ONTACT Protocol (ONTP) からISK
kr0.14036

ONTACT Protocol資料

ONTACT Protocol についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式ONTACT Protocolウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： ONTACT Protocol に関するその他の質問

ONTACT Protocol (ONTP) の本日の価値はいくらですか？
ONTP の USD でのライブ価格は 0.00116 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の ONTP から USD の価格はいくらですか？
ONTP から USD の現在価格は $ 0.00116 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
ONTACT Protocol の時価総額はいくらですか？
ONTP の時価総額は -- USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
ONTP の循環供給量はどれくらいですか？
ONTP の循環供給量は -- USD です。
ONTP の史上最高値（ATH）はいくらですか？
ONTP は史上最高値 -- USD に達しました。
ONTP の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
ONTP の史上最安値は -- USD です。
ONTP の取引高はいくらですか？
ONTP の24 時間ライブ取引高は $ 48.51K USD です。
ONTP は今年さらに上昇しますか？
ONTP は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、ONTP 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-20 02:18:54 (UTC+8)

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

