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o1.exchange (O) 本日のテクニカル分析

o1.exchange (O) 本日のテクニカル分析

o1.exchange 分析ページでは、AIによって生成された O の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で o1.exchange の分析内容について詳しくご覧ください。

o1.exchange (O) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.4723---7.29%-16.44%+529.73%
o1.exchange 価格について詳しく知る

O1.exchange テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる O1.exchange の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 10
中立 4
購入 12
移動平均:購入売却 3中立 1購入 10
テクニカル指標:売却売却 7中立 3購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.4733
0.4732
R2
0.4732
0.4732
R1
0.4732
0.4732
PP
0.4731
0.4731
S1
0.4731
0.4731
S2
0.473
0.4731
S3
0.473
0.473

O1.exchange 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.03M
$1.63 M
$1.67 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.19 M
3日間のアクティブ売却額
$0.21 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.63 M
7日間のアクティブ売却額
$0.64 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

O1.exchange 資本フロー

純流入OUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.03 M0.47
2026-08-07-$0.02 M0.49
2026-08-06-$0.03 M0.48
2026-08-05$0.03 M0.49
2026-08-04$0.01 M0.50

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの o1.exchange (O) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、o1.exchange ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
O/USDT
$0.4723
$0.4723$0.4723
-3.27%
156.24K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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O
O
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