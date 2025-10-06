Nyx Eternal の本日のライブ価格は 0.0001701 USD です。NYX から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで NYX の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Nyx Eternal の本日のライブ価格は 0.0001701 USD です。NYX から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで NYX の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

NYX についての詳細

NYX 価格情報

NYX トケノミクス

NYX 価格予測

NYX 履歴

NYX 購入ガイド

NYX から法定通貨への変換

NYX 現物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Nyx Eternal ロゴ

Nyx Eternal価格(NYX)

1 NYX から USD へのライブ価格：

$0.0001701
$0.0001701$0.0001701
-5.76%1D
USD
Nyx Eternal (NYX) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 19:04:17 (UTC+8)

Nyx Eternal (NYX) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.0001625
$ 0.0001625$ 0.0001625
24H 最安値
$ 0.0002151
$ 0.0002151$ 0.0002151
24H 最高値

$ 0.0001625
$ 0.0001625$ 0.0001625

$ 0.0002151
$ 0.0002151$ 0.0002151

--
----

--
----

+1.12%

-5.76%

-26.50%

-26.50%

Nyx Eternal (NYX) のリアルタイム価格は $ 0.0001701 です。過去24時間、NYX は最低 $ 0.0001625 から最高 $ 0.0002151 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。NYX の史上最高値は -- で、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、NYX は過去1時間で +1.12%、過去24時間で -5.76% 、過去7日間で -26.50% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Nyx Eternal (NYX) 市場情報

--
----

$ 54.18K
$ 54.18K$ 54.18K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Nyx Eternal の現在の時価総額は --、24時間取引高は $ 54.18K です。NYX の循環供給量は --、総供給量は -- です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は -- です。

Nyx Eternal (NYX) 価格履歴 USD

Nyx Eternal の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.000010397-5.76%
30日$ -0.0018299-91.50%
60日$ -0.0018299-91.50%
90日$ -0.0018299-91.50%
Nyx Eternal 本日の価格変動

本日 NYX は、 $ -0.000010397 (-5.76%) の変動を記録しました。

Nyx Eternal 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.0018299 (-91.50%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Nyx Eternal 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、NYX は、 $ -0.0018299 (-91.50%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Nyx Eternal 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.0018299 (-91.50%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Nyx Eternal (NYX) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Nyx Eternal 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Nyx Eternal ( NYX ) とは何か

NYXは、ギリシャ神話の夜の女神にちなんで名付けられたAIアイドルトークンで、「注目によって動力を得るAIアイドル」というストーリーを持ち、ソーシャルタスクやバーンメカニズムを通じて存在感を高め、広がりを獲得しています。

Nyx Eternal は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Nyx Eternal への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- NYX のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Nyx Eternal に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Nyx Eternal の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Nyx Eternal 価格予測 (USD)

Nyx Eternal (NYX) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Nyx Eternal (NYX) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Nyx Eternal の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Nyx Eternal の価格予測 をチェック！

Nyx Eternal (NYX) トケノミクス

Nyx Eternal (NYX) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ NYX トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Nyx Eternal ( NYX ) の購入方法

Nyx Eternal の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Nyx Eternal 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

NYX を現地通貨に

1 Nyx Eternal (NYX) からVND
4.4761815
1 Nyx Eternal (NYX) からAUD
A$0.000261954
1 Nyx Eternal (NYX) からGBP
0.000127575
1 Nyx Eternal (NYX) からEUR
0.000146286
1 Nyx Eternal (NYX) からUSD
$0.0001701
1 Nyx Eternal (NYX) からMYR
RM0.000717822
1 Nyx Eternal (NYX) からTRY
0.007139097
1 Nyx Eternal (NYX) からJPY
¥0.0256851
1 Nyx Eternal (NYX) からARS
ARS$0.247958172
1 Nyx Eternal (NYX) からRUB
0.013903974
1 Nyx Eternal (NYX) からINR
0.014926275
1 Nyx Eternal (NYX) からIDR
Rp2.834998866
1 Nyx Eternal (NYX) からPHP
0.009942345
1 Nyx Eternal (NYX) からEGP
￡E.0.008088255
1 Nyx Eternal (NYX) からBRL
R$0.000915138
1 Nyx Eternal (NYX) からCAD
C$0.00023814
1 Nyx Eternal (NYX) からBDT
0.020777715
1 Nyx Eternal (NYX) からNGN
0.249412527
1 Nyx Eternal (NYX) からCOP
$0.661867605
1 Nyx Eternal (NYX) からZAR
R.0.002971647
1 Nyx Eternal (NYX) からUAH
0.007111881
1 Nyx Eternal (NYX) からTZS
T.Sh.0.421038324
1 Nyx Eternal (NYX) からVES
Bs0.0348705
1 Nyx Eternal (NYX) からCLP
$0.1614249
1 Nyx Eternal (NYX) からPKR
Rs0.048185928
1 Nyx Eternal (NYX) からKZT
0.091746837
1 Nyx Eternal (NYX) からTHB
฿0.005594589
1 Nyx Eternal (NYX) からTWD
NT$0.005228874
1 Nyx Eternal (NYX) からAED
د.إ0.000624267
1 Nyx Eternal (NYX) からCHF
Fr0.000134379
1 Nyx Eternal (NYX) からHKD
HK$0.001321677
1 Nyx Eternal (NYX) からAMD
֏0.065221443
1 Nyx Eternal (NYX) からMAD
.د.م0.001568322
1 Nyx Eternal (NYX) からMXN
$0.00312984
1 Nyx Eternal (NYX) からSAR
ريال0.000637875
1 Nyx Eternal (NYX) からETB
Br0.025681698
1 Nyx Eternal (NYX) からKES
KSh0.021966714
1 Nyx Eternal (NYX) からJOD
د.أ0.0001206009
1 Nyx Eternal (NYX) からPLN
0.000620865
1 Nyx Eternal (NYX) からRON
лв0.000745038
1 Nyx Eternal (NYX) からSEK
kr0.001604043
1 Nyx Eternal (NYX) からBGN
лв0.000285768
1 Nyx Eternal (NYX) からHUF
Ft0.05713659
1 Nyx Eternal (NYX) からCZK
0.003568698
1 Nyx Eternal (NYX) からKWD
د.ك0.0000520506
1 Nyx Eternal (NYX) からILS
0.000559629
1 Nyx Eternal (NYX) からBOB
Bs0.001175391
1 Nyx Eternal (NYX) からAZN
0.00028917
1 Nyx Eternal (NYX) からTJS
SM0.001561518
1 Nyx Eternal (NYX) からGEL
0.00045927
1 Nyx Eternal (NYX) からAOA
Kz0.155058057
1 Nyx Eternal (NYX) からBHD
.د.ب0.0000639576
1 Nyx Eternal (NYX) からBMD
$0.0001701
1 Nyx Eternal (NYX) からDKK
kr0.001095444
1 Nyx Eternal (NYX) からHNL
L0.00447363
1 Nyx Eternal (NYX) からMUR
0.007732746
1 Nyx Eternal (NYX) からNAD
$0.002947833
1 Nyx Eternal (NYX) からNOK
kr0.001709505
1 Nyx Eternal (NYX) からNZD
$0.000295974
1 Nyx Eternal (NYX) からPAB
B/.0.0001701
1 Nyx Eternal (NYX) からPGK
K0.000726327
1 Nyx Eternal (NYX) からQAR
ر.ق0.000619164
1 Nyx Eternal (NYX) からRSD
дин.0.017209017
1 Nyx Eternal (NYX) からUZS
soʻm2.049397119
1 Nyx Eternal (NYX) からALL
L0.014157423
1 Nyx Eternal (NYX) からANG
ƒ0.000304479
1 Nyx Eternal (NYX) からAWG
ƒ0.00030618
1 Nyx Eternal (NYX) からBBD
$0.0003402
1 Nyx Eternal (NYX) からBAM
KM0.000285768
1 Nyx Eternal (NYX) からBIF
Fr0.5016249
1 Nyx Eternal (NYX) からBND
$0.000219429
1 Nyx Eternal (NYX) からBSD
$0.0001701
1 Nyx Eternal (NYX) からJMD
$0.027380997
1 Nyx Eternal (NYX) からKHR
0.685885725
1 Nyx Eternal (NYX) からKMF
Fr0.0717822
1 Nyx Eternal (NYX) からLAK
3.697826013
1 Nyx Eternal (NYX) からLKR
රු0.051623649
1 Nyx Eternal (NYX) からMDL
L0.002889999
1 Nyx Eternal (NYX) からMGA
Ar0.76277943
1 Nyx Eternal (NYX) からMOP
P0.001362501
1 Nyx Eternal (NYX) からMVR
0.00260253
1 Nyx Eternal (NYX) からMWK
MK0.295312311
1 Nyx Eternal (NYX) からMZN
MT0.010871091
1 Nyx Eternal (NYX) からNPR
रु0.023956884
1 Nyx Eternal (NYX) からPYG
1.2063492
1 Nyx Eternal (NYX) からRWF
Fr0.2471553
1 Nyx Eternal (NYX) からSBD
$0.001398222
1 Nyx Eternal (NYX) からSCR
0.002325267
1 Nyx Eternal (NYX) からSRD
$0.006747867
1 Nyx Eternal (NYX) からSVC
$0.001488375
1 Nyx Eternal (NYX) からSZL
L0.002946132
1 Nyx Eternal (NYX) からTMT
m0.00059535
1 Nyx Eternal (NYX) からTND
د.ت0.0004989033
1 Nyx Eternal (NYX) からTTD
$0.001153278
1 Nyx Eternal (NYX) からUGX
Sh0.5926284
1 Nyx Eternal (NYX) からXAF
Fr0.0962766
1 Nyx Eternal (NYX) からXCD
$0.00045927
1 Nyx Eternal (NYX) からXOF
Fr0.0962766
1 Nyx Eternal (NYX) からXPF
Fr0.0173502
1 Nyx Eternal (NYX) からBWP
P0.002270835
1 Nyx Eternal (NYX) からBZD
$0.000341901
1 Nyx Eternal (NYX) からCVE
$0.016154397
1 Nyx Eternal (NYX) からDJF
Fr0.0302778
1 Nyx Eternal (NYX) からDOP
$0.01083537
1 Nyx Eternal (NYX) からDZD
د.ج0.02214702
1 Nyx Eternal (NYX) からFJD
$0.000389529
1 Nyx Eternal (NYX) からGNF
Fr1.4790195
1 Nyx Eternal (NYX) からGTQ
Q0.001302966
1 Nyx Eternal (NYX) からGYD
$0.035629146
1 Nyx Eternal (NYX) からISK
kr0.0207522

Nyx Eternal資料

Nyx Eternal についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ブロックエクスプローラー

よくある質問： Nyx Eternal に関するその他の質問

Nyx Eternal (NYX) の本日の価値はいくらですか？
NYX の USD でのライブ価格は 0.0001701 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の NYX から USD の価格はいくらですか？
NYX から USD の現在価格は $ 0.0001701 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Nyx Eternal の時価総額はいくらですか？
NYX の時価総額は -- USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
NYX の循環供給量はどれくらいですか？
NYX の循環供給量は -- USD です。
NYX の史上最高値（ATH）はいくらですか？
NYX は史上最高値 -- USD に達しました。
NYX の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
NYX の史上最安値は -- USD です。
NYX の取引高はいくらですか？
NYX の24 時間ライブ取引高は $ 54.18K USD です。
NYX は今年さらに上昇しますか？
NYX は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、NYX 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 19:04:17 (UTC+8)

Nyx Eternal (NYX) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
10-21 15:53:36業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
10-20 18:31:42業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
10-20 11:16:23業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
10-19 17:50:26業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
10-19 14:26:41業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
10-19 04:16:21業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持

トップニュース

なぜ多くの人が強気相場でまだお金を失うのか？

October 6, 2025

ビットコインレイヤー2ネットワークの台頭：2025年のビットコインの未来を形作る技術の理解

October 6, 2025

2025年のアルトコイン: TOTAL3が新高値に達したとき、ポートフォリオは動かない

October 5, 2025
もっと見る

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

NYX から USD の計算機

金額

NYX
NYX
USD
USD

1 NYX = 0.00017 USD

NYX を取引

NYX/USDT
$0.0001701
$0.0001701$0.0001701
-5.81%

今すぐMEXCに参加しましょう

-- 現物メイカー手数料、-- 現物テイカー手数料
-- 先物メイカー手数料、-- 先物テイカー手数料