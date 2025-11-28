Niza Global (NIZAOLD) トケノミクス

Niza Global (NIZAOLD) トケノミクス

Niza Global (NIZAOLD) のトークン供給量、分配モデル、リアルタイムの市場データを含む重要なインサイトを発見しましょう。
ページの最終更新日：2025-11-28 10:54:14 (UTC+8)
USD

Niza Global (NIZAOLD) トケノミクス & 価格分析

Niza Global (NIZAOLD) の時価総額、供給詳細、FDV、価格履歴など、主要なトケノミクスと価格データをご覧ください。トークンの現在の価値と市場でのポジションを一目で理解できます。

時価総額：
--
----
総供給量：
--
----
循環供給量：
--
----
FDV（完全希薄化後時価総額）：
--
----
史上最高値：
--
----
過去最安値：
--
----
現在の価格：
--
----

Niza Global (NIZAOLD) 情報

Niza Global Coin (NIZA)は、イーサリアムブロックチェーン(ERC20)のトークンで、私たちのエコシステムのネイティブ暗号資産です。Niza Global Globalプラットフォーム内での取引を促進し、交換チャネル、アカウント単位、価値を保存する役割として機能します。

公式ウェブサイト：
https://niza.io/
Whitepaper：
https://niza.io/docs/NizaCoin_whitepaper.pdf

Niza Global (NIZAOLD) トケノミクス：主要指標の解説とユースケース

Niza Global (NIZAOLD) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。

主要指標とその計算方法：

総供給量：

これまでに発行された、または今後発行される NIZAOLD トークンの最大総数です。

循環供給量：

現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。

最大供給量：

NIZAOLD トークンの総発行上限です。

FDV（完全希薄化後時価総額）：

現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。

インフレ率：

新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。

なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？

高い 循環供給量 = 流動性の向上。

限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。

透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。

高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。

NIZAOLD のトケノミクスを理解したところで、NIZAOLD トークンのライブ価格 も調べてみましょう！

NIZAOLD の購入方法

Niza Global (NIZAOLD) をポートフォリオに加えたいですか？MEXC は、クレジットカード、銀行振込、ピアツーピア取引など、NIZAOLD を購入するさまざまな方法をサポートしています。初心者からプロまで、MEXCなら暗号資産の購入を簡単かつ安全に行えます。

Niza Global (NIZAOLD) 価格履歴

NIZAOLD の価格履歴を分析することで、過去の市場動向や重要なサポート/レジスタンスライン、ボラティリティのパターンを理解できます。史上最高値の推移を追ったり、トレンドを見極めたりする際に、過去のデータは価格予測やテクニカル分析に欠かせない要素です。

NIZAOLD 価格予測

NIZAOLD の今後の動向が気になりますか？当社の NIZAOLD 価格予測ページでは、市場センチメント、過去のトレンド、テクニカル指標を組み合わせ、将来の見通しを提供しています。

わずか 1 USDT で暗号資産を購入可能：暗号資産を手軽に始めよう！

免責事項

このページのトケノミクス情報は第三者機関から提供されたものです。MEXCはその正確性を保証しません。投資を行う前に、十分な調査を行ってください。

