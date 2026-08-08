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Nil Token (NIL) 本日のテクニカル分析

Nil Token (NIL) 本日のテクニカル分析

Nil Token 分析ページでは、AIによって生成された NIL の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Nil Token の分析内容について詳しくご覧ください。

Nil Token (NIL) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.03421--+20.41%-2.04%-44.32%
Nil Token 価格について詳しく知る

Nil Token テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Nil Token の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 17
中立 3
購入 6
移動平均:売却売却 11中立 0購入 3
テクニカル指標:売却売却 6中立 3購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.03421
0.0342
R2
0.0342
0.0342
R1
0.0342
0.0342
PP
0.03419
0.03419
S1
0.03419
0.03419
S2
0.03418
0.03419
S3
0.03418
0.03418

Nil Token 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.31M
$6.02 M
$6.33 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.10M
3日間のアクティブ購入額
$2.12 M
3日間のアクティブ売却額
$2.02 M
7日間のアクティブ売買差額
0.03M
7日間のアクティブ購入額
$4.07 M
7日間のアクティブ売却額
$4.05 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Nil Token 資本フロー

純流入NILUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.07 M0.03
2026-08-07$0.03 M0.04
2026-08-06-$0.14 M0.04
2026-08-05-$0.46 M0.03
2026-08-04-$0.13 M0.04

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Nil Token (NIL) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Nil Token ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
NIL/USDT
$0.03421
$0.03421$0.03421
-12.25%
48.01M (USDT)
NIL/USDC
$0.0342
$0.0342$0.0342
-12.04%
37.96M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

NIL
NIL
USD
USD

1 NIL = 0.0342 USD

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