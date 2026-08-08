Midnight (NIGHT) 本日のテクニカル分析 Midnight 分析ページでは、AIによって生成された NIGHT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Midnight の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Midnight (NIGHT) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.01889 -- +3.56% -39.88% -42.61%

Midnight テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Midnight の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 7 中立 6 購入 13 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 3 購入 11 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 3 購入 2 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.01889 0.01888 R2 0.01888 0.01888 R1 0.01888 0.01888 PP 0.01887 0.01887 S1 0.01887 0.01887 S2 0.01886 0.01887 S3 0.01886 0.01886

Midnight 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.26M $2.36 M $2.61 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.48 M 3日間のアクティブ売却額 $0.49 M 7日間のアクティブ売買差額 0.02M 7日間のアクティブ購入額 $0.97 M 7日間のアクティブ売却額 $0.95 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Midnight 資本フロー 純流入 NIGHTUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.07 M 0.02 2026-08-07 -$0.51 M 0.02 2026-08-06 -$0.14 M 0.02 2026-08-05 -$0.08 M 0.02 2026-08-04 -$0.26 M 0.02 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Midnight (NIGHT) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Midnight ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 NIGHT / USDT $0.01889 $0.01889 $0.01889 -1.20% 3.40M (USDT) 取 引 NIGHT / USDC $0.0189 $0.0189 $0.0189 -1.09% 3.07M (USDT) 取 引