Nexus (NEX) 本日のテクニカル分析 Nexus 分析ページでは、AIによって生成された NEX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Nexus の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Nexus (NEX) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.000001446 -- -1.97% -37.16% -3.60%

Nexus テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Nexus の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 1 中立 13 購入 12 移動平均 : 中立 売却 0 中立 9 購入 5 テクニカル指標 : 強い買い 売却 1 中立 4 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.000001444 0.000001444 R2 0.000001444 0.000001443 R1 0.000001443 0.000001443 PP 0.000001443 0.000001443 S1 0.000001442 0.000001442 S2 0.000001442 0.000001442 S3 0.000001441 0.000001442

Nexus 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.14M $0.92 M $1.06 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.01 M 3日間のアクティブ売却額 $0.01 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.01 M 7日間のアクティブ売却額 $0.01 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Nexus 資本フロー 純流入 NEXUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.02 M 0.00 2026-08-07 $0.01 M 0.00 2026-08-06 $0.01 M 0.00 2026-08-05 $0.00 M 0.00 2026-08-04 -$0.06 M 0.00 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Nexus (NEX) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Nexus ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 NEX / USDC $0.000001444 $0.000001444 $0.000001444 -1.90% 38.60B (USDT) 取 引 NEX / USDT $0.000001445 $0.000001445 $0.000001445 -2.03% 40.27B (USDT) 取 引