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Nesa (NES) 本日のテクニカル分析

Nesa (NES) 本日のテクニカル分析

Nesa 分析ページでは、AIによって生成された NES の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Nesa の分析内容について詳しくご覧ください。

Nesa (NES) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.2108--+0.19%-18.87%+181.06%
Nesa 価格について詳しく知る

Nesa テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Nesa の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 13
中立 6
購入 7
移動平均:強い売り売却 10中立 4購入 0
テクニカル指標:購入売却 3中立 2購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.2109
0.2109
R2
0.2109
0.2108
R1
0.2108
0.2108
PP
0.2108
0.2108
S1
0.2107
0.2107
S2
0.2107
0.2107
S3
0.2106
0.2107

Nesa 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.76M
$7.02 M
$7.78 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.04 M
3日間のアクティブ売却額
$0.02 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.08 M
7日間のアクティブ売却額
$0.07 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Nesa 資本フロー

純流入NESUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.21
2026-08-07$0.01 M0.20
2026-08-06$0.03 M0.21
2026-08-05$0.10 M0.20
2026-08-04-$0.03 M0.20

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Nesa (NES) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Nesa ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
NES/USDT
$0.2108
$0.2108$0.2108
+3.28%
410.94K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

NES から USD の計算機

金額

NES
NES
USD
USD

1 NES = 0.2108 USD

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