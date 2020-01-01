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Naoris Protocol (NAORIS) 本日のテクニカル分析

Naoris Protocol (NAORIS) 本日のテクニカル分析

Naoris Protocol 分析ページでは、AIによって生成された NAORIS の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Naoris Protocol の分析内容について詳しくご覧ください。

Naoris Protocol (NAORIS) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.03383--+3.70%+5.95%-62.81%
Naoris Protocol 価格について詳しく知る

Naoris Protocol テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Naoris Protocol の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 8
中立 0
購入 18
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 8中立 0購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.03371
0.03367
R2
0.03367
0.03365
R1
0.03365
0.03363
PP
0.03361
0.03361
S1
0.03359
0.03359
S2
0.03355
0.03357
S3
0.03353
0.03355

Naoris Protocol 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.98M
$5.86 M
$6.83 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.30 M
3日間のアクティブ売却額
$0.29 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.64 M
7日間のアクティブ売却額
$0.64 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Naoris Protocol 資本フロー

純流入NAORISUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Naoris Protocol (NAORIS) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Naoris Protocol ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
NAORIS/USDT
$0.03383
$0.03383$0.03383
+5.81%
2.98M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

NAORIS
NAORIS
USD
USD

1 NAORIS = 0.03383 USD

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