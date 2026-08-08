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MYX Finance (MYX) 本日のテクニカル分析

MYX Finance (MYX) 本日のテクニカル分析

MYX Finance 分析ページでは、AIによって生成された MYX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で MYX Finance の分析内容について詳しくご覧ください。

MYX Finance (MYX) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.07509---2.12%-1.09%-71.90%
MYX Finance 価格について詳しく知る

MYX Finance テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる MYX Finance の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 15
中立 2
購入 9
移動平均:強い売り売却 12中立 1購入 1
テクニカル指標:購入売却 3中立 1購入 8
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.07537
0.07537
R2
0.07537
0.07536
R1
0.07536
0.07536
PP
0.07536
0.07536
S1
0.07535
0.07535
S2
0.07535
0.07535
S3
0.07534
0.07535

MYX Finance 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-1.19M
$6.03 M
$7.22 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$2.54 M
3日間のアクティブ売却額
$2.54 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$5.22 M
7日間のアクティブ売却額
$5.22 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MYX Finance 資本フロー

純流入MYXUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.08
2026-08-07$0.00 M0.07
2026-08-06$0.01 M0.07
2026-08-05-$0.01 M0.08
2026-08-04$0.00 M0.08

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの MYX Finance (MYX) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、MYX Finance ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
MYX/USDT
$0.07506
$0.07506$0.07506
+2.35%
1.44M (USDT)
MYX/USDC
$0.07491
$0.07491$0.07491
+2.00%
770.58K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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MYX
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USD
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