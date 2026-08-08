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Movement (MOVE) 本日のテクニカル分析

Movement (MOVE) 本日のテクニカル分析

Movement 分析ページでは、AIによって生成された MOVE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Movement の分析内容について詳しくご覧ください。

Movement (MOVE) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.007192---4.87%-35.44%-62.89%
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Movement テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Movement の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い買い
売却 2
中立 10
購入 14
移動平均:強い買い売却 1中立 4購入 9
テクニカル指標:中立売却 1中立 6購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.00715
0.00714
R2
0.00714
0.00714
R1
0.00714
0.00714
PP
0.00713
0.00713
S1
0.00713
0.00713
S2
0.00712
0.00713
S3
0.00712
0.00712

Movement 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.23M
$3.19 M
$3.42 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.27 M
3日間のアクティブ売却額
$0.26 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.46 M
7日間のアクティブ売却額
$0.46 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Movement 資本フロー

純流入MOVEUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.02 M0.01
2026-08-07-$0.04 M0.01
2026-08-06-$0.08 M0.01
2026-08-05$0.01 M0.01
2026-08-04-$0.01 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Movement (MOVE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Movement ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
MOVE/USDT
$0.007192
$0.007192$0.007192
+1.73%
8.54M (USDT)
MOVE/USDC
$0.007124
$0.007124$0.007124
+1.46%
7.91M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

MOVE
MOVE
USD
USD

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