Movement (MOVE) 本日のテクニカル分析 Movement 分析ページでは、AIによって生成された MOVE の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Movement の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Movement (MOVE) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.007192 -- -4.87% -35.44% -62.89%

Movement テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Movement の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い買い 売却 2 中立 10 購入 14 移動平均 : 強い買い 売却 1 中立 4 購入 9 テクニカル指標 : 中立 売却 1 中立 6 購入 5 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.00715 0.00714 R2 0.00714 0.00714 R1 0.00714 0.00714 PP 0.00713 0.00713 S1 0.00713 0.00713 S2 0.00712 0.00713 S3 0.00712 0.00712

Movement 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.23M $3.19 M $3.42 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.27 M 3日間のアクティブ売却額 $0.26 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.46 M 7日間のアクティブ売却額 $0.46 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Movement 資本フロー 純流入 MOVEUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.02 M 0.01 2026-08-07 -$0.04 M 0.01 2026-08-06 -$0.08 M 0.01 2026-08-05 $0.01 M 0.01 2026-08-04 -$0.01 M 0.01 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Movement (MOVE) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Movement ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 MOVE / USDT $0.007192 $0.007192 $0.007192 +1.73% 8.54M (USDT) 取 引 MOVE / USDC $0.007124 $0.007124 $0.007124 +1.46% 7.91M (USDT) 取 引