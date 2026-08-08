MORPHO (MORPHO) 本日のテクニカル分析 MORPHO 分析ページでは、AIによって生成された MORPHO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で MORPHO の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

MORPHO (MORPHO) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $1.9086 -- -2.87% -7.64% -11.41%

MORPHO テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる MORPHO の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 11 中立 1 購入 14 移動平均 : 中立 売却 8 中立 0 購入 6 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 1 購入 8 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 1.9051 1.9049 R2 1.9049 1.9046 R1 1.9044 1.9045 PP 1.9042 1.9042 S1 1.9038 1.904 S2 1.9036 1.9039 S3 1.9032 1.9036

MORPHO 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.28M $1.78 M $2.06 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.03M 3日間のアクティブ購入額 $0.19 M 3日間のアクティブ売却額 $0.22 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.04M 7日間のアクティブ購入額 $0.70 M 7日間のアクティブ売却額 $0.73 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 MORPHO 資本フロー 純流入 MORPHOUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.01 M 1.91 2026-08-07 $0.07 M 1.86 2026-08-06 $0.09 M 1.90 2026-08-05 -$0.29 M 1.89 2026-08-04 $0.08 M 1.88 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの MORPHO (MORPHO) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、MORPHO ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 MORPHO / USDT $1.9086 $1.9086 $1.9086 +2.87% 57.84K (USDT) 取 引 MORPHO / USDC $1.908 $1.908 $1.908 +2.91% 29.22K (USDT) 取 引