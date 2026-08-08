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MORPHO (MORPHO) 本日のテクニカル分析

MORPHO (MORPHO) 本日のテクニカル分析

MORPHO 分析ページでは、AIによって生成された MORPHO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で MORPHO の分析内容について詳しくご覧ください。

MORPHO (MORPHO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.9086---2.87%-7.64%-11.41%
MORPHO 価格について詳しく知る

MORPHO テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる MORPHO の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 11
中立 1
購入 14
移動平均:中立売却 8中立 0購入 6
テクニカル指標:購入売却 3中立 1購入 8
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.9051
1.9049
R2
1.9049
1.9046
R1
1.9044
1.9045
PP
1.9042
1.9042
S1
1.9038
1.904
S2
1.9036
1.9039
S3
1.9032
1.9036

MORPHO 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.28M
$1.78 M
$2.06 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.03M
3日間のアクティブ購入額
$0.19 M
3日間のアクティブ売却額
$0.22 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.04M
7日間のアクティブ購入額
$0.70 M
7日間のアクティブ売却額
$0.73 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MORPHO 資本フロー

純流入MORPHOUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.01 M1.91
2026-08-07$0.07 M1.86
2026-08-06$0.09 M1.90
2026-08-05-$0.29 M1.89
2026-08-04$0.08 M1.88

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの MORPHO (MORPHO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、MORPHO ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
MORPHO/USDT
$1.9086
$1.9086$1.9086
+2.87%
57.84K (USDT)
MORPHO/USDC
$1.908
$1.908$1.908
+2.91%
29.22K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

MORPHO
MORPHO
USD
USD

1 MORPHO = 1.9086 USD

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