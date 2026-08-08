Momentum (MMT) 本日のテクニカル分析 Momentum 分析ページでは、AIによって生成された MMT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Momentum の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Momentum (MMT) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.2155 -- +11.08% +30.60% +47.40%

Momentum テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Momentum の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い売り 売却 19 中立 3 購入 4 移動平均 : 強い売り 売却 14 中立 0 購入 0 テクニカル指標 : 中立 売却 5 中立 3 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.2201 0.2192 R2 0.2192 0.2182 R1 0.2176 0.2176 PP 0.2167 0.2167 S1 0.2151 0.2157 S2 0.2142 0.2151 S3 0.2126 0.2142

Momentum 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.95M $6.16 M $7.11 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.05M 3日間のアクティブ購入額 $4.07 M 3日間のアクティブ売却額 $4.12 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.10M 7日間のアクティブ購入額 $5.57 M 7日間のアクティブ売却額 $5.67 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Momentum 資本フロー 純流入 MMTUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.16 M 0.23 2026-08-07 -$0.42 M 0.17 2026-08-06 $0.52 M 0.18 2026-08-05 $0.22 M 0.16 2026-08-04 $0.00 M 0.15 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Momentum (MMT) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Momentum ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 MMT / USDT $0.2155 $0.2155 $0.2155 +24.92% 1.37M (USDT) 取 引 MMT / USDC $0.2152 $0.2152 $0.2152 +25.04% 344.27K (USDT) 取 引