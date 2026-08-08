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Mira (MIRA) 本日のテクニカル分析

Mira (MIRA) 本日のテクニカル分析

Mira 分析ページでは、AIによって生成された MIRA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Mira の分析内容について詳しくご覧ください。

Mira (MIRA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.04271---0.10%-2.16%-51.69%
Mira 価格について詳しく知る

Mira テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Mira の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 1
購入 18
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 7中立 1購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.04264
0.04263
R2
0.04263
0.04263
R1
0.04263
0.04263
PP
0.04262
0.04262
S1
0.04262
0.04262
S2
0.04261
0.04262
S3
0.04261
0.04261

Mira 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.29M
$1.35 M
$1.65 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.30 M
3日間のアクティブ売却額
$0.29 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.02M
7日間のアクティブ購入額
$0.47 M
7日間のアクティブ売却額
$0.49 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Mira 資本フロー

純流入MIRAUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.05 M0.04
2026-08-07$0.04 M0.04
2026-08-06-$17.56 M0.04
2026-08-05$4.44 M0.04
2026-08-04$0.55 M0.04

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、Mira ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
MIRA/USDT
$0.04272
$0.04272$0.04272
+0.09%
2.50M (USDT)
MIRA/USDC
$0.04267
$0.04267$0.04267
+0.02%
1.33M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

MIRA
MIRA
USD
USD

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