Meteora (MET) 本日のテクニカル分析 Meteora 分析ページでは、AIによって生成された MET の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Meteora の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Meteora (MET) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.1669 -- -3.31% +5.16% -6.82%

Meteora テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Meteora の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 7 中立 6 購入 13 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 3 購入 11 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 3 購入 2 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.1669 0.1668 R2 0.1668 0.1668 R1 0.1668 0.1668 PP 0.1667 0.1667 S1 0.1667 0.1667 S2 0.1666 0.1667 S3 0.1666 0.1666

Meteora 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.92M $6.12 M $7.04 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.02M 3日間のアクティブ購入額 $0.11 M 3日間のアクティブ売却額 $0.13 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.03M 7日間のアクティブ購入額 $0.20 M 7日間のアクティブ売却額 $0.24 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Meteora 資本フロー 純流入 METUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.02 M 0.17 2026-08-07 $0.10 M 0.17 2026-08-06 -$0.06 M 0.17 2026-08-05 -$0.09 M 0.17 2026-08-04 -$0.02 M 0.17 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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