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Meteora (MET) 本日のテクニカル分析

Meteora (MET) 本日のテクニカル分析

Meteora 分析ページでは、AIによって生成された MET の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Meteora の分析内容について詳しくご覧ください。

Meteora (MET) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.1669---3.31%+5.16%-6.82%
Meteora 価格について詳しく知る

Meteora テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Meteora の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 6
購入 13
移動平均:強い買い売却 0中立 3購入 11
テクニカル指標:売却売却 7中立 3購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.1669
0.1668
R2
0.1668
0.1668
R1
0.1668
0.1668
PP
0.1667
0.1667
S1
0.1667
0.1667
S2
0.1666
0.1667
S3
0.1666
0.1666

Meteora 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.92M
$6.12 M
$7.04 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.11 M
3日間のアクティブ売却額
$0.13 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.03M
7日間のアクティブ購入額
$0.20 M
7日間のアクティブ売却額
$0.24 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Meteora 資本フロー

純流入METUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.02 M0.17
2026-08-07$0.10 M0.17
2026-08-06-$0.06 M0.17
2026-08-05-$0.09 M0.17
2026-08-04-$0.02 M0.17

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Meteora (MET) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Meteora ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
MET/USDT
$0.1669
$0.1669$0.1669
-0.89%
559.83K (USDT)
MET/USDC
$0.1668
$0.1668$0.1668
-0.95%
327.07K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

MET
MET
USD
USD

1 MET = 0.1669 USD

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