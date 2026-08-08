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Melania Meme (MELANIA) 本日のテクニカル分析

Melania Meme (MELANIA) 本日のテクニカル分析

Melania Meme 分析ページでは、AIによって生成された MELANIA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Melania Meme の分析内容について詳しくご覧ください。

Melania Meme (MELANIA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.07624---2.45%-6.23%-31.44%
Melania Meme 価格について詳しく知る

Melania Meme テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Melania Meme の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 9
中立 4
購入 13
移動平均:中立売却 6中立 2購入 6
テクニカル指標:購入売却 3中立 2購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.07657
0.07657
R2
0.07657
0.07656
R1
0.07656
0.07656
PP
0.07656
0.07656
S1
0.07655
0.07655
S2
0.07655
0.07655
S3
0.07654
0.07655

Melania Meme 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.28M
$3.38 M
$3.65 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.02 M
3日間のアクティブ売却額
$0.02 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.07 M
7日間のアクティブ売却額
$0.06 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Melania Meme 資本フロー

純流入MELANIAUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.02 M0.08
2026-08-07$0.01 M0.08
2026-08-06$0.03 M0.08
2026-08-05$0.00 M0.07
2026-08-04$0.00 M0.08

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Melania Meme についてさらに詳しく知る

MEXCの Melania Meme (MELANIA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Melania Meme ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
MELANIA/USDT
$0.07624
$0.07624$0.07624
-0.19%
773.72K (USDT)
MELANIA/USD1
$0.07645
$0.07645$0.07645
+0.05%
715.89K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

MELANIA
MELANIA
USD
USD

1 MELANIA = 0.07624 USD

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