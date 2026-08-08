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ME (ME) 本日のテクニカル分析

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ME 分析ページでは、AIによって生成された ME の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ME の分析内容について詳しくご覧ください。

ME (ME) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.06165--+3.37%+0.26%-48.01%
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ME テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ME の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 10
中立 3
購入 13
移動平均:購入売却 3中立 1購入 10
テクニカル指標:売却売却 7中立 2購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.06159
0.06158
R2
0.06158
0.06157
R1
0.06157
0.06157
PP
0.06156
0.06156
S1
0.06155
0.06155
S2
0.06154
0.06155
S3
0.06153
0.06154

ME 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.23M
$2.19 M
$2.42 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.09 M
3日間のアクティブ売却額
$0.08 M
7日間のアクティブ売買差額
0.03M
7日間のアクティブ購入額
$0.21 M
7日間のアクティブ売却額
$0.18 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ME 資本フロー

純流入MEUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.05 M0.06
2026-08-07-$0.03 M0.06
2026-08-06-$0.03 M0.06
2026-08-05-$0.06 M0.06
2026-08-04$0.00 M0.06

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ME/USDT
$0.06165
$0.06165$0.06165
+0.60%
974.10K (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

ME
ME
USD
USD

1 ME = 0.06165 USD

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