暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、MANTRA のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、MANTRA のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

MANTRA についての詳細

MANTRA 価格情報

MANTRA とは

MANTRA ホワイトペーパー

MANTRA 公式ウェブサイト

MANTRA トケノミクス

MANTRA 価格予測

MANTRA 履歴

MANTRA 購入ガイド

MANTRA から法定通貨への変換

MANTRA 現物

MANTRA USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

MANTRA (MANTRA) 本日のテクニカル分析

MANTRA (MANTRA) 本日のテクニカル分析

MANTRA 分析ページでは、AIによって生成された MANTRA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で MANTRA の分析内容について詳しくご覧ください。

MANTRA (MANTRA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.005517--+4.38%-15.62%-50.25%
MANTRA 価格について詳しく知る

MANTRA テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる MANTRA の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 18
中立 1
購入 7
移動平均:強い売り売却 14中立 0購入 0
テクニカル指標:購入売却 4中立 1購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.005505
0.005504
R2
0.005504
0.005503
R1
0.005503
0.005503
PP
0.005502
0.005502
S1
0.005501
0.005501
S2
0.0055
0.005501
S3
0.005499
0.0055

MANTRA 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.19M
$1.67 M
$1.85 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.26 M
3日間のアクティブ売却額
$0.24 M
7日間のアクティブ売買差額
0.08M
7日間のアクティブ購入額
$3.11 M
7日間のアクティブ売却額
$3.03 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MANTRA 資本フロー

純流入MANTRAUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.06 M0.01
2026-08-07$0.03 M0.01
2026-08-06-$0.04 M0.01
2026-08-05$0.00 M0.01
2026-08-04-$0.05 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MANTRA についてさらに詳しく知る

MEXCの MANTRA (MANTRA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、MANTRA ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
MANTRA/USDT
$0.005517
$0.005517$0.005517
+0.58%
14.68M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

MANTRA から USD の計算機

金額

MANTRA
MANTRA
USD
USD

1 MANTRA = 0.005517 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック