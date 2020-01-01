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Magma Finance (MAGMA) 本日のテクニカル分析

Magma Finance (MAGMA) 本日のテクニカル分析

Magma Finance 分析ページでは、AIによって生成された MAGMA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Magma Finance の分析内容について詳しくご覧ください。

Magma Finance (MAGMA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.26248---5.76%-36.67%+11.28%
Magma Finance 価格について詳しく知る

Magma Finance テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Magma Finance の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 6
中立 4
購入 16
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 6中立 4購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.2632
0.2631
R2
0.2631
0.263
R1
0.263
0.263
PP
0.2629
0.2629
S1
0.2628
0.2628
S2
0.2627
0.2628
S3
0.2626
0.2627

Magma Finance 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.16M
$1.39 M
$1.55 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.04 M
3日間のアクティブ売却額
$0.04 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.15 M
7日間のアクティブ売却額
$0.15 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Magma Finance 資本フロー

純流入MAGMAUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Magma Finance (MAGMA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Magma Finance ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
MAGMA/USDT
$0.26248
$0.26248$0.26248
+1.45%
255.42K (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

MAGMA
MAGMA
USD
USD

1 MAGMA = 0.26248 USD

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