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Everlyn AI (LYN) 本日のテクニカル分析

Everlyn AI (LYN) 本日のテクニカル分析

Everlyn AI 分析ページでは、AIによって生成された LYN の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Everlyn AI の分析内容について詳しくご覧ください。

Everlyn AI (LYN) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.03644--+3.20%+1.90%-33.94%
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Everlyn AI テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Everlyn AI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い買い
売却 2
中立 6
購入 18
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:中立売却 2中立 6購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.03652
0.03651
R2
0.03651
0.03651
R1
0.03651
0.03651
PP
0.0365
0.0365
S1
0.0365
0.0365
S2
0.03649
0.0365
S3
0.03649
0.03649

Everlyn AI 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.20M
$1.74 M
$1.95 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.19 M
3日間のアクティブ売却額
$0.20 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.41 M
7日間のアクティブ売却額
$0.41 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Everlyn AI 資本フロー

純流入LYNUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、Everlyn AI ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
LYN/USDT
$0.03644
$0.03644$0.03644
+2.07%
2.75M (USDT)

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金額

LYN
LYN
USD
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1 LYN = 0.03644 USD

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