Lnfi Network の本日のライブ価格は 0.01444 USD です。LN から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。

Lnfi Network (LN) ライブ価格チャート
Lnfi Network (LN) 価格情報 (USD)

Lnfi Network (LN) のリアルタイム価格は $ 0.01444 です。過去24時間、LN は最低 $ 0.01432 から最高 $ 0.01494 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。LN の史上最高値は $ 0.06840658020810067 で、史上最安値は $ 0.013244003282532321 です。

短期的なパフォーマンスでは、LN は過去1時間で +0.06%、過去24時間で -1.02% 、過去7日間で -3.16% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Lnfi Network (LN) 市場情報

No.2015

$ 1.37M
$ 1.37M$ 1.37M

$ 57.70K
$ 57.70K$ 57.70K

$ 14.44M
$ 14.44M$ 14.44M

94.92M
94.92M 94.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

150,000,000
150,000,000 150,000,000

9.49%

BSC

Lnfi Network の現在の時価総額は $ 1.37M、24時間取引高は $ 57.70K です。LN の循環供給量は 94.92M、総供給量は 150000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 14.44M です。

Lnfi Network (LN) 価格履歴 USD

Lnfi Network の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.0001488-1.02%
30日$ -0.00714-33.09%
60日$ -0.00636-30.58%
90日$ -0.00556-27.80%
Lnfi Network 本日の価格変動

本日 LN は、 $ -0.0001488 (-1.02%) の変動を記録しました。

Lnfi Network 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.00714 (-33.09%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Lnfi Network 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、LN は、 $ -0.00636 (-30.58%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Lnfi Network 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.00556 (-27.80%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Lnfi Network (LN) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Lnfi Network 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Lnfi Network ( LN ) とは何か

Lnfi Networkは、次世代の金融インフラを活用することで、Lightning Network上におけるマルチアセット対応のDeFiを実現します。これによりユーザーは、LightningFiを通じて、ビットコイン、Taproot資産、RGB資産の取引・収益化・管理を行うことができます。

Lnfi Network は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Lnfi Network への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- LN のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Lnfi Network に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Lnfi Network の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Lnfi Network 価格予測 (USD)

Lnfi Network (LN) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Lnfi Network (LN) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Lnfi Network の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Lnfi Network の価格予測 をチェック！

Lnfi Network (LN) トケノミクス

Lnfi Network (LN) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ LN トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Lnfi Network ( LN ) の購入方法

Lnfi Network の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Lnfi Network 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

LN を現地通貨に

Lnfi Network資料

Lnfi Network についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Lnfi Networkウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Lnfi Network に関するその他の質問

Lnfi Network (LN) の本日の価値はいくらですか？
LN の USD でのライブ価格は 0.01444 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の LN から USD の価格はいくらですか？
LN から USD の現在価格は $ 0.01444 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Lnfi Network の時価総額はいくらですか？
LN の時価総額は $ 1.37M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
LN の循環供給量はどれくらいですか？
LN の循環供給量は 94.92M USD です。
LN の史上最高値（ATH）はいくらですか？
LN は史上最高値 0.06840658020810067 USD に達しました。
LN の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
LN の史上最安値は 0.013244003282532321 USD です。
LN の取引高はいくらですか？
LN の24 時間ライブ取引高は $ 57.70K USD です。
LN は今年さらに上昇しますか？
LN は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、LN 価格予測 をご覧ください。
免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

