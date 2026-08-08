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Lighter (LIT) 本日のテクニカル分析

Lighter (LIT) 本日のテクニカル分析

Lighter 分析ページでは、AIによって生成された LIT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Lighter の分析内容について詳しくご覧ください。

Lighter (LIT) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$2.3378--+15.07%-5.84%+123.09%
Lighter 価格について詳しく知る

Lighter テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Lighter の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 16
中立 1
購入 9
移動平均:強い売り売却 12中立 0購入 2
テクニカル指標:購入売却 4中立 1購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
2.3273
2.3272
R2
2.3272
2.327
R1
2.3269
2.3269
PP
2.3268
2.3268
S1
2.3265
2.3266
S2
2.3264
2.3265
S3
2.3261
2.3264

Lighter 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.28M
$2.33 M
$2.61 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.04M
3日間のアクティブ購入額
$3.93 M
3日間のアクティブ売却額
$3.97 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.04M
7日間のアクティブ購入額
$7.14 M
7日間のアクティブ売却額
$7.18 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Lighter 資本フロー

純流入LITUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$2.18 M2.32
2026-08-07-$1.66 M2.39
2026-08-06-$0.56 M2.25
2026-08-05$0.36 M2.08
2026-08-04-$0.05 M2.07

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、Lighter ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
LIT/USDT
$2.3378
$2.3378$2.3378
-2.23%
165.46K (USDT)
LIT/USDC
$2.3347
$2.3347$2.3347
-2.60%
24.99K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

LIT
LIT
USD
USD

1 LIT = 2.3378 USD

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