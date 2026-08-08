Lighter (LIT) 本日のテクニカル分析 Lighter 分析ページでは、AIによって生成された LIT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Lighter の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Lighter (LIT) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $2.3378 -- +15.07% -5.84% +123.09%

Lighter テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Lighter の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 16 中立 1 購入 9 移動平均 : 強い売り 売却 12 中立 0 購入 2 テクニカル指標 : 購入 売却 4 中立 1 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 2.3273 2.3272 R2 2.3272 2.327 R1 2.3269 2.3269 PP 2.3268 2.3268 S1 2.3265 2.3266 S2 2.3264 2.3265 S3 2.3261 2.3264

Lighter 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.28M $2.33 M $2.61 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.04M 3日間のアクティブ購入額 $3.93 M 3日間のアクティブ売却額 $3.97 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.04M 7日間のアクティブ購入額 $7.14 M 7日間のアクティブ売却額 $7.18 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Lighter 資本フロー 純流入 LITUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$2.18 M 2.32 2026-08-07 -$1.66 M 2.39 2026-08-06 -$0.56 M 2.25 2026-08-05 $0.36 M 2.08 2026-08-04 -$0.05 M 2.07 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Lighter (LIT) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Lighter ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 LIT / USDT $2.3378 $2.3378 $2.3378 -2.23% 165.46K (USDT) 取 引 LIT / USDC $2.3347 $2.3347 $2.3347 -2.60% 24.99K (USDT) 取 引