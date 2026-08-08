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LINEA (LINEA) 本日のテクニカル分析

LINEA (LINEA) 本日のテクニカル分析

LINEA 分析ページでは、AIによって生成された LINEA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で LINEA の分析内容について詳しくご覧ください。

LINEA (LINEA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.0022---1.26%-9.13%-46.18%
LINEA 価格について詳しく知る

LINEA テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる LINEA の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 10
中立 4
購入 12
移動平均:購入売却 4中立 0購入 10
テクニカル指標:売却売却 6中立 4購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.002196
0.002196
R2
0.002196
0.002195
R1
0.002195
0.002195
PP
0.002195
0.002195
S1
0.002194
0.002194
S2
0.002194
0.002194
S3
0.002193
0.002194

LINEA 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.13M
$2.02 M
$2.15 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.17M
3日間のアクティブ購入額
$0.36 M
3日間のアクティブ売却額
$0.19 M
7日間のアクティブ売買差額
0.09M
7日間のアクティブ購入額
$0.58 M
7日間のアクティブ売却額
$0.49 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

LINEA 資本フロー

純流入LINEAUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.03 M0.00
2026-08-07$0.02 M0.00
2026-08-06-$0.02 M0.00
2026-08-05-$0.01 M0.00
2026-08-04$0.09 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

LINEA についてさらに詳しく知る

MEXCの LINEA (LINEA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、LINEA ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
LINEA/USDT
$0.0022
$0.0022$0.0022
-1.03%
29.33M (USDT)
LINEA/USDC
$0.002198
$0.002198$0.002198
-1.03%
25.12M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

LINEA
LINEA
USD
USD

1 LINEA = 0.0022 USD

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