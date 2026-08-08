LINEA (LINEA) 本日のテクニカル分析 LINEA 分析ページでは、AIによって生成された LINEA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で LINEA の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

LINEA (LINEA) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.0022 -- -1.26% -9.13% -46.18%

LINEA テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる LINEA の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 10 中立 4 購入 12 移動平均 : 購入 売却 4 中立 0 購入 10 テクニカル指標 : 売却 売却 6 中立 4 購入 2 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.002196 0.002196 R2 0.002196 0.002195 R1 0.002195 0.002195 PP 0.002195 0.002195 S1 0.002194 0.002194 S2 0.002194 0.002194 S3 0.002193 0.002194

LINEA 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.13M $2.02 M $2.15 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.17M 3日間のアクティブ購入額 $0.36 M 3日間のアクティブ売却額 $0.19 M 7日間のアクティブ売買差額 0.09M 7日間のアクティブ購入額 $0.58 M 7日間のアクティブ売却額 $0.49 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 LINEA 資本フロー 純流入 LINEAUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.03 M 0.00 2026-08-07 $0.02 M 0.00 2026-08-06 -$0.02 M 0.00 2026-08-05 -$0.01 M 0.00 2026-08-04 $0.09 M 0.00 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの LINEA (LINEA) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、LINEA ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 LINEA / USDT $0.0022 $0.0022 $0.0022 -1.03% 29.33M (USDT) 取 引 LINEA / USDC $0.002198 $0.002198 $0.002198 -1.03% 25.12M (USDT) 取 引