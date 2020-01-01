LAB (LAB) 本日のテクニカル分析 LAB 分析ページでは、AIによって生成された LAB の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で LAB の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

LAB (LAB) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.1297 -- -12.14% -84.94% -97.30%

LAB テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる LAB の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い買い 売却 3 中立 4 購入 19 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 0 購入 14 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 4 購入 5 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.13 0.13 R2 0.13 0.1299 R1 0.1299 0.1299 PP 0.1299 0.1299 S1 0.1298 0.1298 S2 0.1298 0.1298 S3 0.1297 0.1298

LAB 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -3.63M $7.06 M $10.69 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.31M 3日間のアクティブ購入額 $3.48 M 3日間のアクティブ売却額 $3.16 M 7日間のアクティブ売買差額 0.21M 7日間のアクティブ購入額 $7.46 M 7日間のアクティブ売却額 $7.25 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 LAB 資本フロー 純流入 LABUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの LAB (LAB) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、LAB ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 LAB / USDT $0.12948 $0.12948 $0.12948 +3.41% 1.73M (USDT) 取 引