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Koma Inu (KOMA) 本日のテクニカル分析

Koma Inu (KOMA) 本日のテクニカル分析

Koma Inu 分析ページでは、AIによって生成された KOMA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Koma Inu の分析内容について詳しくご覧ください。

Koma Inu (KOMA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.01409---45.35%+91.18%+68.74%
Koma Inu 価格について詳しく知る

Koma Inu テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Koma Inu の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 6
購入 13
移動平均:購入売却 3中立 1購入 10
テクニカル指標:中立売却 4中立 5購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.014135
0.014125
R2
0.014125
0.014119
R1
0.014119
0.014115
PP
0.01411
0.01411
S1
0.014104
0.014104
S2
0.014094
0.0141
S3
0.014089
0.014094

Koma Inu 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.39M
$5.64 M
$6.04 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.85 M
3日間のアクティブ売却額
$0.84 M
7日間のアクティブ売買差額
0.12M
7日間のアクティブ購入額
$7.40 M
7日間のアクティブ売却額
$7.28 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Koma Inu 資本フロー

純流入KOMAUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Koma Inu についてさらに詳しく知る

MEXCの Koma Inu (KOMA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Koma Inu ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
KOMA/USDT
$0.01409
$0.01409$0.01409
+7.47%
4.53M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

KOMA から USD の計算機

金額

KOMA
KOMA
USD
USD

1 KOMA = 0.01409 USD

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