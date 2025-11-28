Kyuzo’s Friendsは、KeyOrigin プラットフォームが公式ライセンスを取得して開発した AI 駆動のソーシャルゲームで、現在 Sui ブロックチェーン上で No.1 のゲームプロジェクトです。同時にLINEミニアプリでも展開されており、軽いソーシャルゲームプレイ、サイコロ要素、コレクティブルカードを通じてWeb2ユーザーをシームレスに Web3 へ導きます。ゲーム内資産はすべてオンチェーンで透明性をもって所有・取引できます。

Key Originは、公式ライセンス、共同開発、AI クリエイターツール、デジタル資産取引を提供するグローバル IP プラットフォームです。Kyuzo’s Friendsはその代表作であり、今後さらに多くのライセンスワールドや相互運用可能な IP エコシステムを拡大する計画です。

チームは最近 1,100 万ドルの資金調達ラウンドを完了しており、DeAgentAI、Stratified Capital、Chain Capital、KnightFury、X Wave、LBank Labs から支援を受け、グローバル展開とエコシステム開発を加速しています。