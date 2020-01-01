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Kintara (KINS) 本日のテクニカル分析

Kintara (KINS) 本日のテクニカル分析

Kintara 分析ページでは、AIによって生成された KINS の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Kintara の分析内容について詳しくご覧ください。

Kintara (KINS) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.003152---10.36%-73.12%+215.20%
Kintara 価格について詳しく知る

Kintara テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Kintara の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 16
中立 2
購入 8
移動平均:強い売り売却 12中立 1購入 1
テクニカル指標:購入売却 4中立 1購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.003141
0.00314
R2
0.00314
0.003139
R1
0.003139
0.003139
PP
0.003138
0.003138
S1
0.003137
0.003137
S2
0.003136
0.003137
S3
0.003135
0.003136

Kintara 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.00 M
3日間のアクティブ売却額
$0.00 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.02 M
7日間のアクティブ売却額
$0.02 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Kintara 資本フロー

純流入KINSUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Kintara (KINS) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Kintara ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
KINS/USD1
$0.003173
$0.003173$0.003173
-8.37%
16.94M (USDT)
KINS/USDT
$0.003152
$0.003152$0.003152
-9.32%
18.30M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

KINS から USD の計算機

金額

KINS
KINS
USD
USD

1 KINS = 0.003152 USD

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