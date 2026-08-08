KGEN (KGEN) 本日のテクニカル分析 KGEN 分析ページでは、AIによって生成された KGEN の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で KGEN の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

KGEN (KGEN) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.209 -- +14.08% +26.97% +0.43%

KGEN テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる KGEN の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 17 中立 4 購入 5 移動平均 : 売却 売却 9 中立 2 購入 3 テクニカル指標 : 売却 売却 8 中立 2 購入 2 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.2092 0.2092 R2 0.2092 0.2091 R1 0.2091 0.2091 PP 0.2091 0.2091 S1 0.209 0.209 S2 0.209 0.209 S3 0.2089 0.209

KGEN 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.17M $1.42 M $1.59 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.11M 3日間のアクティブ購入額 $3.60 M 3日間のアクティブ売却額 $3.49 M 7日間のアクティブ売買差額 0.16M 7日間のアクティブ購入額 $4.24 M 7日間のアクティブ売却額 $4.08 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 KGEN 資本フロー 純流入 KGENUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.00 M 0.21 2026-08-07 $0.00 M 0.21 2026-08-06 $0.00 M 0.18 2026-08-05 $0.00 M 0.19 2026-08-04 $0.00 M 0.19 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの KGEN (KGEN) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、KGEN ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 KGEN / USDT $0.2088 $0.2088 $0.2088 -0.04% 2.95M (USDT) 取 引