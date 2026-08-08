Kaito (KAITO) 本日のテクニカル分析
Kaito 分析ページでは、AIによって生成された KAITO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Kaito の分析内容について詳しくご覧ください。
Kaito (KAITO) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$0.7033
|--
|-36.87%
|+1.91%
|+37.95%
Kaito テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Kaito の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
中立
売却 10
中立 2
購入 14
|移動平均:
|購入
|売却 3
|中立 1
|購入 10
|テクニカル指標:
|売却
|売却 7
|中立 1
|購入 4
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.7064
0.7035
R2
0.7035
0.7019
R1
0.7021
0.7009
PP
0.6992
0.6992
S1
0.6978
0.6976
S2
0.6949
0.6966
S3
0.6935
0.6949
Kaito 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.03M
$3.73 M
$3.76 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.02M
3日間のアクティブ購入額
$4.14 M
3日間のアクティブ売却額
$4.12 M
7日間のアクティブ売買差額
0.28M
7日間のアクティブ購入額
$15.14 M
7日間のアクティブ売却額
$14.85 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
Kaito 資本フロー
純流入KAITOUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|-$0.45 M
|0.69
|2026-08-07
|$0.43 M
|0.93
|2026-08-06
|$0.42 M
|0.91
|2026-08-05
|$0.19 M
|0.92
|2026-08-04
|$0.18 M
|0.88
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
Kaito についてさらに詳しく知る
MEXCの Kaito (KAITO) 市場で取引
現物市場と先物市場を探索し、Kaito ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。
ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
$0.7098
$0.7098$0.7098
-23.53%
385.97K (USDT)
$0.7069
$0.7069$0.7069
-23.84%
69.54K (USDT)
免責事項
本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。