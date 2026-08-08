Kaito (KAITO) 本日のテクニカル分析 Kaito 分析ページでは、AIによって生成された KAITO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Kaito の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Kaito (KAITO) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.7033 -- -36.87% +1.91% +37.95%

Kaito テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Kaito の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 10 中立 2 購入 14 移動平均 : 購入 売却 3 中立 1 購入 10 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 1 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.7064 0.7035 R2 0.7035 0.7019 R1 0.7021 0.7009 PP 0.6992 0.6992 S1 0.6978 0.6976 S2 0.6949 0.6966 S3 0.6935 0.6949

Kaito 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.03M $3.73 M $3.76 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.02M 3日間のアクティブ購入額 $4.14 M 3日間のアクティブ売却額 $4.12 M 7日間のアクティブ売買差額 0.28M 7日間のアクティブ購入額 $15.14 M 7日間のアクティブ売却額 $14.85 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Kaito 資本フロー 純流入 KAITOUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.45 M 0.69 2026-08-07 $0.43 M 0.93 2026-08-06 $0.42 M 0.91 2026-08-05 $0.19 M 0.92 2026-08-04 $0.18 M 0.88 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Kaito (KAITO) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Kaito ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 KAITO / USDT $0.7098 $0.7098 $0.7098 -23.53% 385.97K (USDT) 取 引 KAITO / USDC $0.7069 $0.7069 $0.7069 -23.84% 69.54K (USDT) 取 引