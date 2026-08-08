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Kaito (KAITO) 本日のテクニカル分析

Kaito (KAITO) 本日のテクニカル分析

Kaito 分析ページでは、AIによって生成された KAITO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Kaito の分析内容について詳しくご覧ください。

Kaito (KAITO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.7033---36.87%+1.91%+37.95%
Kaito 価格について詳しく知る

Kaito テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Kaito の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 10
中立 2
購入 14
移動平均:購入売却 3中立 1購入 10
テクニカル指標:売却売却 7中立 1購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.7064
0.7035
R2
0.7035
0.7019
R1
0.7021
0.7009
PP
0.6992
0.6992
S1
0.6978
0.6976
S2
0.6949
0.6966
S3
0.6935
0.6949

Kaito 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.03M
$3.73 M
$3.76 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.02M
3日間のアクティブ購入額
$4.14 M
3日間のアクティブ売却額
$4.12 M
7日間のアクティブ売買差額
0.28M
7日間のアクティブ購入額
$15.14 M
7日間のアクティブ売却額
$14.85 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Kaito 資本フロー

純流入KAITOUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.45 M0.69
2026-08-07$0.43 M0.93
2026-08-06$0.42 M0.91
2026-08-05$0.19 M0.92
2026-08-04$0.18 M0.88

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、Kaito ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
KAITO/USDT
$0.7098
$0.7098$0.7098
-23.53%
385.97K (USDT)
KAITO/USDC
$0.7069
$0.7069$0.7069
-23.84%
69.54K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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KAITO
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