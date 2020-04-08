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KardiaChain (KAI) 情報 KardiaChain is a public blockchain focused on Interoperability, leading the race towards blockchain adoption in Vietnam by providing hybrid blockchain solution/infrastructure for major enterprises and government bodies. The goal is to build a complete blockchain ecosystem for institutions by leveraging 3 main components: gateway, infrastructure, and services. Gateway reduces entry barriers to onboard non-crypto users onto blockchain via user-friendly payment channels. Infrastructure refers to the interlinked public and private KardiaChain blockchain network for users and businesses to operate, leveraging our unique non-invasive interoperability. Services refer to traditional organisations that collaborate with KardiaChain to tokenize and decentralize their existing services/products to become more effective and efficient. After two years of preparation, it is finally time to bring blockchain to mass adoption. 公式ウェブサイト： https://www.kardiachain.io/ Whitepaper： https://kardiachain.io/Kyokai_Whitepaper.pdf ブロックエクスプローラー： https://explorer.kardiachain.io/ KAI を今すぐ購入しよう！

KardiaChain (KAI) トケノミクス & 価格分析 KardiaChain (KAI) の時価総額、供給詳細、FDV、価格履歴など、主要なトケノミクスと価格データをご覧ください。トークンの現在の価値と市場でのポジションを一目で理解できます。 時価総額： $ 53.30M $ 53.30M $ 53.30M 総供給量： -- -- -- 循環供給量： $ 4.78B $ 4.78B $ 4.78B FDV（完全希薄化後時価総額）： -- -- -- 史上最高値： $ 0.3169 $ 0.3169 $ 0.3169 過去最安値： $ 0.000140399735047205 $ 0.000140399735047205 $ 0.000140399735047205 現在の価格： $ 0.011162 $ 0.011162 $ 0.011162 KardiaChain (KAI) の価格について詳しく見る

KardiaChain (KAI) トケノミクス：主要指標の解説とユースケース KardiaChain (KAI) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。 主要指標とその計算方法： 総供給量： これまでに発行された、または今後発行される KAI トークンの最大総数です。 循環供給量： 現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。 最大供給量： KAI トークンの総発行上限です。 FDV（完全希薄化後時価総額）： 現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。 インフレ率： 新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。 なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？ 高い 循環供給量 = 流動性の向上。 限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。 透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。 高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。 KAI のトケノミクスを理解したところで、KAI トークンのライブ価格 も調べてみましょう！

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