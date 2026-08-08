Jotchua 本日の価格

Jotchua (JOTCHUA) の本日のライブ価格は ¥ 0.00165 で、直近24時間で 19.73% 変動しました。現在の JOTCHUA から JPY への変換レートは、¥ 0.00165 につき JOTCHUA です。

Jotchua は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- JOTCHUA です。直近24時間の JOTCHUA は、¥ 0.001343 (安値) から ¥ 0.001848 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、JOTCHUA は直近1時間で +1.72%、直近7日間で +20.96% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 59.02K に達しました。

Jotchua (JOTCHUA) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 59.02K¥ 59.02K ¥ 59.02K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.65M¥ 1.65M ¥ 1.65M 循環供給量 ---- -- 総供給量 999,913,455 999,913,455 999,913,455 パブリックブロックチェーン SOL

Jotchua の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 59.02K です。JOTCHUA の循環供給量は --、総供給量は 999913455 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.65M です。