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Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) 本日のテクニカル分析

Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) 本日のテクニカル分析

Jimothy The Raccoon 分析ページでは、AIによって生成された JIMOTHY の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Jimothy The Raccoon の分析内容について詳しくご覧ください。

Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.01366--+64.41%+241.50%+241.50%
Jimothy The Raccoon 価格について詳しく知る

Jimothy The Raccoon テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Jimothy The Raccoon の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 6
中立 5
購入 15
移動平均:購入売却 5中立 0購入 9
テクニカル指標:強い買い売却 1中立 5購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.013491
0.013453
R2
0.013453
0.013426
R1
0.013421
0.01341
PP
0.013383
0.013383
S1
0.013351
0.013356
S2
0.013313
0.01334
S3
0.013281
0.013313

Jimothy The Raccoon 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.05M
$0.15 M
$0.20 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.27M
3日間のアクティブ購入額
$10.22 M
3日間のアクティブ売却額
$10.49 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.23M
7日間のアクティブ購入額
$11.80 M
7日間のアクティブ売却額
$12.03 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Jimothy The Raccoon 資本フロー

純流入JIMOTHYUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Jimothy The Raccoon ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
JIMOTHY/USD1
$0.013829
$0.013829$0.013829
+221.60%
6.63M (USDT)
JIMOTHY/USDT
$0.01366
$0.01366$0.01366
+217.23%
92.72M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

JIMOTHY
JIMOTHY
USD
USD

1 JIMOTHY = 0.01366 USD

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