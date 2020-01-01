jellyjelly (JELLYJELLY) 本日のテクニカル分析
jellyjelly 分析ページでは、AIによって生成された JELLYJELLY の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で jellyjelly の分析内容について詳しくご覧ください。
jellyjelly (JELLYJELLY) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$0.056517
|--
|-0.57%
|+1.28%
|+3.54%
Jellyjelly テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Jellyjelly の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
売却
売却 11
中立 8
購入 7
|移動平均:
|強い売り
|売却 10
|中立 2
|購入 2
|テクニカル指標:
|中立
|売却 1
|中立 6
|購入 5
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.05665
0.05663
R2
0.05663
0.05661
R1
0.0566
0.0566
PP
0.05658
0.05658
S1
0.05654
0.05655
S2
0.05652
0.05654
S3
0.05648
0.05652
Jellyjelly 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.53M
$6.94 M
$7.47 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.06 M
3日間のアクティブ売却額
$0.05 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.14 M
7日間のアクティブ売却額
$0.14 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
Jellyjelly 資本フロー
純流入JELLYJELLYUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
$0.056517
$0.056517$0.056517
-0.44%
1.35M (USDT)
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