Just a jacket 本日の価格

Just a jacket (JACKET) の本日のライブ価格は ¥ 0.000209 で、直近24時間で 2.95% 変動しました。現在の JACKET から JPY への変換レートは、¥ 0.000209 につき JACKET です。

Just a jacket は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- JACKET です。直近24時間の JACKET は、¥ 0.0001703 (安値) から ¥ 0.00023 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、JACKET は直近1時間で +3.98%、直近7日間で -89.43% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.84K に達しました。

Just a jacket (JACKET) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 56.84K¥ 56.84K ¥ 56.84K 完全希薄化後時価総額 ¥ 209.00K¥ 209.00K ¥ 209.00K 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

Just a jacket の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 56.84K です。JACKET の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 209.00K です。