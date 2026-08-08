Irys (IRYS) 本日のテクニカル分析 Irys 分析ページでは、AIによって生成された IRYS の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Irys の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Irys (IRYS) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.01639 -- +1.11% +16.24% -55.60%

Irys テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Irys の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 8 中立 6 購入 12 移動平均 : 強い買い 売却 1 中立 3 購入 10 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 3 購入 2 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.01642 0.01641 R2 0.01641 0.01641 R1 0.01641 0.01641 PP 0.0164 0.0164 S1 0.0164 0.0164 S2 0.01639 0.0164 S3 0.01639 0.01639

Irys 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.26M $1.44 M $1.70 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.09 M 3日間のアクティブ売却額 $0.09 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.25 M 7日間のアクティブ売却額 $0.25 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Irys 資本フロー 純流入 IRYSUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.05 M 0.02 2026-08-07 -$0.02 M 0.02 2026-08-06 $0.02 M 0.02 2026-08-05 -$0.01 M 0.01 2026-08-04 -$0.07 M 0.01 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Irys (IRYS) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Irys ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 IRYS / USDT $0.01639 $0.01639 $0.01639 +5.13% 5.10M (USDT) 取 引 IRYS / USDC $0.0165 $0.0165 $0.0165 +5.02% 3.39M (USDT) 取 引