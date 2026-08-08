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IO (IO) 本日のテクニカル分析

IO (IO) 本日のテクニカル分析

IO 分析ページでは、AIによって生成された IO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で IO の分析内容について詳しくご覧ください。

IO (IO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.12092---10.40%-29.74%-24.05%
IO 価格について詳しく知る

IO テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる IO の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 16
中立 6
購入 4
移動平均:強い売り売却 11中立 3購入 0
テクニカル指標:中立売却 5中立 3購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.121
0.1209
R2
0.1209
0.1209
R1
0.1209
0.1209
PP
0.1208
0.1208
S1
0.1208
0.1208
S2
0.1207
0.1208
S3
0.1207
0.1207

IO 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.04M
$1.89 M
$1.85 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.13 M
3日間のアクティブ売却額
$0.12 M
7日間のアクティブ売買差額
0.02M
7日間のアクティブ購入額
$0.22 M
7日間のアクティブ売却額
$0.21 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

IO 資本フロー

純流入IOUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.02 M0.12
2026-08-07-$0.02 M0.12
2026-08-06-$0.02 M0.12
2026-08-05$0.03 M0.13
2026-08-04-$0.10 M0.12

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、IO ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
IO/USDT
$0.12092
$0.12092$0.12092
-0.13%
992.46K (USDT)
IO/USDC
$0.12101
$0.12101$0.12101
-0.06%
445.93K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

IO から USD の計算機

金額

IO
IO
USD
USD

1 IO = 0.12092 USD

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