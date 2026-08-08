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Infinex (INX) 本日のテクニカル分析

Infinex (INX) 本日のテクニカル分析

Infinex 分析ページでは、AIによって生成された INX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Infinex の分析内容について詳しくご覧ください。

Infinex (INX) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.007602---9.13%+7.95%-50.45%
Infinex 価格について詳しく知る

Infinex テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Infinex の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 9
中立 5
購入 12
移動平均:強い買い売却 2中立 2購入 10
テクニカル指標:売却売却 7中立 3購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.00765
0.00764
R2
0.00764
0.00762
R1
0.00761
0.00761
PP
0.0076
0.0076
S1
0.00757
0.00758
S2
0.00756
0.00757
S3
0.00753
0.00756

Infinex 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.89M
$6.18 M
$7.07 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.04M
3日間のアクティブ購入額
$0.69 M
3日間のアクティブ売却額
$0.64 M
7日間のアクティブ売買差額
0.02M
7日間のアクティブ購入額
$0.94 M
7日間のアクティブ売却額
$0.92 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Infinex 資本フロー

純流入INXUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.01
2026-08-07-$0.03 M0.01
2026-08-06-$0.04 M0.01
2026-08-05$0.00 M0.01
2026-08-04-$0.01 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Infinex (INX) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Infinex ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
INX/USDT
$0.007602
$0.007602$0.007602
+4.39%
9.09M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

INX
INX
USD
USD

1 INX = 0.007602 USD

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