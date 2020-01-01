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MEET48 (IDOL) 本日のテクニカル分析

MEET48 (IDOL) 本日のテクニカル分析

MEET48 分析ページでは、AIによって生成された IDOL の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で MEET48 の分析内容について詳しくご覧ください。

MEET48 (IDOL) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.01637---31.51%+8.55%-37.19%
MEET48 価格について詳しく知る

MEET48 テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる MEET48 の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い売り
売却 17
中立 6
購入 3
移動平均:強い売り売却 13中立 1購入 0
テクニカル指標:中立売却 4中立 5購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.01643
0.01642
R2
0.01642
0.01642
R1
0.01642
0.01642
PP
0.01641
0.01641
S1
0.01641
0.01641
S2
0.0164
0.01641
S3
0.0164
0.0164

MEET48 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-1.45M
$3.07 M
$4.52 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.06 M
3日間のアクティブ売却額
$0.06 M
7日間のアクティブ売買差額
0.07M
7日間のアクティブ購入額
$0.66 M
7日間のアクティブ売却額
$0.59 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEET48 資本フロー

純流入IDOLUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの MEET48 (IDOL) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、MEET48 ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
IDOL/USDT
$0.01637
$0.01637$0.01637
+1.04%
5.09M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

IDOL
IDOL
USD
USD

1 IDOL = 0.01637 USD

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