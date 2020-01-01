MEET48 (IDOL) 本日のテクニカル分析 MEET48 分析ページでは、AIによって生成された IDOL の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で MEET48 の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

MEET48 (IDOL) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.01637 -- -31.51% +8.55% -37.19%

MEET48 テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる MEET48 の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い売り 売却 17 中立 6 購入 3 移動平均 : 強い売り 売却 13 中立 1 購入 0 テクニカル指標 : 中立 売却 4 中立 5 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.01643 0.01642 R2 0.01642 0.01642 R1 0.01642 0.01642 PP 0.01641 0.01641 S1 0.01641 0.01641 S2 0.0164 0.01641 S3 0.0164 0.0164

MEET48 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -1.45M $3.07 M $4.52 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.06 M 3日間のアクティブ売却額 $0.06 M 7日間のアクティブ売買差額 0.07M 7日間のアクティブ購入額 $0.66 M 7日間のアクティブ売却額 $0.59 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 MEET48 資本フロー 純流入 IDOLUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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