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Hyperlane (HYPER) 本日のテクニカル分析

Hyperlane (HYPER) 本日のテクニカル分析

Hyperlane 分析ページでは、AIによって生成された HYPER の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Hyperlane の分析内容について詳しくご覧ください。

Hyperlane (HYPER) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.06468--+12.72%-3.34%-43.43%
Hyperlane 価格について詳しく知る

Hyperlane テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Hyperlane の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 15
中立 1
購入 10
移動平均:売却売却 11中立 0購入 3
テクニカル指標:購入売却 4中立 1購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.06454
0.06452
R2
0.06452
0.0645
R1
0.06451
0.0645
PP
0.06449
0.06449
S1
0.06448
0.06447
S2
0.06446
0.06447
S3
0.06445
0.06446

Hyperlane 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.04M
$6.57 M
$6.61 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.17 M
3日間のアクティブ売却額
$0.19 M
7日間のアクティブ売買差額
0.02M
7日間のアクティブ購入額
$1.51 M
7日間のアクティブ売却額
$1.49 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Hyperlane 資本フロー

純流入HYPERUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.06
2026-08-07$0.13 M0.06
2026-08-06$0.01 M0.06
2026-08-05$0.14 M0.06
2026-08-04-$0.14 M0.06

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Hyperlane (HYPER) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Hyperlane ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
HYPER/USDT
$0.06468
$0.06468$0.06468
+2.22%
882.85K (USDT)
HYPER/USDC
$0.0646
$0.0646$0.0646
+2.40%
858.32K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

HYPER
HYPER
USD
USD

1 HYPER = 0.06468 USD

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