Hyperlane (HYPER) 本日のテクニカル分析 Hyperlane 分析ページでは、AIによって生成された HYPER の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Hyperlane の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Hyperlane (HYPER) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.06468 -- +12.72% -3.34% -43.43%

Hyperlane テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Hyperlane の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 15 中立 1 購入 10 移動平均 : 売却 売却 11 中立 0 購入 3 テクニカル指標 : 購入 売却 4 中立 1 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.06454 0.06452 R2 0.06452 0.0645 R1 0.06451 0.0645 PP 0.06449 0.06449 S1 0.06448 0.06447 S2 0.06446 0.06447 S3 0.06445 0.06446

Hyperlane 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.04M $6.57 M $6.61 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.17 M 3日間のアクティブ売却額 $0.19 M 7日間のアクティブ売買差額 0.02M 7日間のアクティブ購入額 $1.51 M 7日間のアクティブ売却額 $1.49 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Hyperlane 資本フロー 純流入 HYPERUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.00 M 0.06 2026-08-07 $0.13 M 0.06 2026-08-06 $0.01 M 0.06 2026-08-05 $0.14 M 0.06 2026-08-04 -$0.14 M 0.06 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Hyperlane (HYPER) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Hyperlane ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 HYPER / USDT $0.06468 $0.06468 $0.06468 +2.22% 882.85K (USDT) 取 引 HYPER / USDC $0.0646 $0.0646 $0.0646 +2.40% 858.32K (USDT) 取 引