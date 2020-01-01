Hoodrat (HOODRAT) 本日のテクニカル分析 Hoodrat 分析ページでは、AIによって生成された HOODRAT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Hoodrat の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Hoodrat (HOODRAT) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.0010229 -- -75.71% -74.43% -74.43%

Hoodrat テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Hoodrat の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い買い 売却 0 中立 6 購入 20 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 0 購入 14 テクニカル指標 : 中立 売却 0 中立 6 購入 6 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.001064 0.001059 R2 0.001059 0.001056 R1 0.001057 0.001055 PP 0.001052 0.001052 S1 0.00105 0.001049 S2 0.001045 0.001048 S3 0.001043 0.001045

Hoodrat 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.21M $0.03 M $0.24 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.04 M 3日間のアクティブ売却額 $0.04 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.24 M 7日間のアクティブ売却額 $0.24 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Hoodrat 資本フロー 純流入 HOODRATUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Hoodrat (HOODRAT) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Hoodrat ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 HOODRAT / USD1 $0.0010137 $0.0010137 $0.0010137 -5.63% 51.25M (USDT) 取 引 HOODRAT / USDT $0.0010229 $0.0010229 $0.0010229 -4.64% 70.51M (USDT) 取 引