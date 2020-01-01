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Hoodrat (HOODRAT) 本日のテクニカル分析

Hoodrat (HOODRAT) 本日のテクニカル分析

Hoodrat 分析ページでは、AIによって生成された HOODRAT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Hoodrat の分析内容について詳しくご覧ください。

Hoodrat (HOODRAT) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.0010229---75.71%-74.43%-74.43%
Hoodrat 価格について詳しく知る

Hoodrat テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Hoodrat の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い買い
売却 0
中立 6
購入 20
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:中立売却 0中立 6購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.001064
0.001059
R2
0.001059
0.001056
R1
0.001057
0.001055
PP
0.001052
0.001052
S1
0.00105
0.001049
S2
0.001045
0.001048
S3
0.001043
0.001045

Hoodrat 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.21M
$0.03 M
$0.24 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.04 M
3日間のアクティブ売却額
$0.04 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.24 M
7日間のアクティブ売却額
$0.24 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Hoodrat 資本フロー

純流入HOODRATUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Hoodrat (HOODRAT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Hoodrat ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
HOODRAT/USD1
$0.0010137
$0.0010137$0.0010137
-5.63%
51.25M (USDT)
HOODRAT/USDT
$0.0010229
$0.0010229$0.0010229
-4.64%
70.51M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

HOODRAT から USD の計算機

金額

HOODRAT
HOODRAT
USD
USD

1 HOODRAT = 0.0010229 USD

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