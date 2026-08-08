暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、Defi App のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、Defi App のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

HOME についての詳細

HOME 価格情報

HOME とは

HOME ホワイトペーパー

HOME 公式ウェブサイト

HOME トケノミクス

HOME 価格予測

HOME 履歴

HOME 購入ガイド

HOME から法定通貨への変換

HOME 現物

HOME USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Defi App (HOME) 本日のテクニカル分析

Defi App (HOME) 本日のテクニカル分析

Defi App 分析ページでは、AIによって生成された HOME の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Defi App の分析内容について詳しくご覧ください。

Defi App (HOME) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.00932--+48.38%-41.39%-38.57%
Defi App 価格について詳しく知る

Defi App テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Defi App の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 1
購入 18
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 7中立 1購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.00934
0.00933
R2
0.00933
0.009324
R1
0.009324
0.009321
PP
0.009314
0.009314
S1
0.009308
0.009308
S2
0.009299
0.009305
S3
0.009293
0.009299

Defi App 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.11M
$3.28 M
$3.39 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.03M
3日間のアクティブ購入額
$2.16 M
3日間のアクティブ売却額
$2.13 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.23M
7日間のアクティブ購入額
$20.73 M
7日間のアクティブ売却額
$20.95 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Defi App 資本フロー

純流入HOMEUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.04 M0.01
2026-08-07$0.06 M0.01
2026-08-06-$0.89 M0.01
2026-08-05-$0.99 M0.01
2026-08-04-$0.51 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Defi App についてさらに詳しく知る

MEXCの Defi App (HOME) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Defi App ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
HOME/USDT
$0.009327
$0.009327$0.009327
-1.68%
11.16M (USDT)
HOME/USDC
$0.009315
$0.009315$0.009315
-2.69%
6.25M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

HOME から USD の計算機

金額

HOME
HOME
USD
USD

1 HOME = 0.00932 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック