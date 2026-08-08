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Holoworld AI (HOLO) 本日のテクニカル分析

Holoworld AI (HOLO) 本日のテクニカル分析

Holoworld AI 分析ページでは、AIによって生成された HOLO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Holoworld AI の分析内容について詳しくご覧ください。

Holoworld AI (HOLO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.07177--+7.85%+6.35%-7.94%
Holoworld AI 価格について詳しく知る

Holoworld AI テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Holoworld AI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 5
中立 5
購入 16
移動平均:購入売却 4中立 0購入 10
テクニカル指標:強い買い売却 1中立 5購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.07166
0.07165
R2
0.07165
0.07165
R1
0.07165
0.07165
PP
0.07164
0.07164
S1
0.07164
0.07164
S2
0.07163
0.07164
S3
0.07163
0.07163

Holoworld AI 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.57M
$5.48 M
$6.05 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.15 M
3日間のアクティブ売却額
$0.16 M
7日間のアクティブ売買差額
0.06M
7日間のアクティブ購入額
$0.58 M
7日間のアクティブ売却額
$0.51 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Holoworld AI 資本フロー

純流入HOLOUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.05 M0.07
2026-08-07-$0.02 M0.07
2026-08-06$0.00 M0.07
2026-08-05-$0.01 M0.07
2026-08-04-$0.07 M0.07

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Holoworld AI についてさらに詳しく知る

MEXCの Holoworld AI (HOLO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Holoworld AI ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
HOLO/USDT
$0.07177
$0.07177$0.07177
+2.58%
1.50M (USDT)
HOLO/USDC
$0.0716
$0.0716$0.0716
+2.32%
808.80K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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HOLO
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USD
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