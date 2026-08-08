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Hemi (HEMI) 本日のテクニカル分析

Hemi (HEMI) 本日のテクニカル分析

Hemi 分析ページでは、AIによって生成された HEMI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Hemi の分析内容について詳しくご覧ください。

Hemi (HEMI) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.005396--+14.66%+20.76%-39.66%
Hemi 価格について詳しく知る

Hemi テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Hemi の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 5
中立 13
購入 8
移動平均:購入売却 3中立 5購入 6
テクニカル指標:中立売却 2中立 8購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.005385
0.005384
R2
0.005384
0.005384
R1
0.005384
0.005384
PP
0.005383
0.005383
S1
0.005383
0.005383
S2
0.005382
0.005383
S3
0.005382
0.005382

Hemi 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.30M
$3.18 M
$2.88 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.20 M
3日間のアクティブ売却額
$0.17 M
7日間のアクティブ売買差額
0.03M
7日間のアクティブ購入額
$0.25 M
7日間のアクティブ売却額
$0.23 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Hemi 資本フロー

純流入HEMIUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.16 M0.01
2026-08-07$0.12 M0.01
2026-08-06-$0.03 M0.01
2026-08-05-$0.02 M0.00
2026-08-04-$0.03 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Hemi についてさらに詳しく知る

MEXCの Hemi (HEMI) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Hemi ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
HEMI/USDT
$0.005396
$0.005396$0.005396
+3.27%
20.66M (USDT)
HEMI/USDC
$0.005401
$0.005401$0.005401
+3.19%
10.06M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

HEMI
HEMI
USD
USD

1 HEMI = 0.005396 USD

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