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Heima (HEI) 本日のテクニカル分析

Heima (HEI) 本日のテクニカル分析

Heima 分析ページでは、AIによって生成された HEI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Heima の分析内容について詳しくご覧ください。

Heima (HEI) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.20913--+155.12%+95.01%+125.84%
Heima 価格について詳しく知る

Heima テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Heima の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 5
購入 14
移動平均:購入売却 4中立 1購入 9
テクニカル指標:購入売却 3中立 4購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.2099
0.2097
R2
0.2097
0.2096
R1
0.2096
0.2095
PP
0.2094
0.2094
S1
0.2093
0.2093
S2
0.2091
0.2092
S3
0.209
0.2091

Heima 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.40M
$5.18 M
$5.58 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
1.16M
3日間のアクティブ購入額
$50.25 M
3日間のアクティブ売却額
$49.09 M
7日間のアクティブ売買差額
0.45M
7日間のアクティブ購入額
$65.82 M
7日間のアクティブ売却額
$65.37 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Heima 資本フロー

純流入HEIUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.69 M0.20
2026-08-07-$1.12 M0.21
2026-08-06$2.62 M0.19
2026-08-05$1.62 M0.20
2026-08-04$0.06 M0.10

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Heima (HEI) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Heima ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
HEI/USDT
$0.20953
$0.20953$0.20953
+1.97%
3.52M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

HEI
HEI
USD
USD

1 HEI = 0.20913 USD

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