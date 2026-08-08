Heima (HEI) 本日のテクニカル分析 Heima 分析ページでは、AIによって生成された HEI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Heima の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Heima (HEI) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.20913 -- +155.12% +95.01% +125.84%

Heima テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Heima の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 7 中立 5 購入 14 移動平均 : 購入 売却 4 中立 1 購入 9 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 4 購入 5 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.2099 0.2097 R2 0.2097 0.2096 R1 0.2096 0.2095 PP 0.2094 0.2094 S1 0.2093 0.2093 S2 0.2091 0.2092 S3 0.209 0.2091

Heima 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.40M $5.18 M $5.58 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 1.16M 3日間のアクティブ購入額 $50.25 M 3日間のアクティブ売却額 $49.09 M 7日間のアクティブ売買差額 0.45M 7日間のアクティブ購入額 $65.82 M 7日間のアクティブ売却額 $65.37 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Heima 資本フロー 純流入 HEIUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.69 M 0.20 2026-08-07 -$1.12 M 0.21 2026-08-06 $2.62 M 0.19 2026-08-05 $1.62 M 0.20 2026-08-04 $0.06 M 0.10 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Heima (HEI) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Heima ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 HEI / USDT $0.20953 $0.20953 $0.20953 +1.97% 3.52M (USDT) 取 引