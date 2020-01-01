Hana (HANA) 本日のテクニカル分析 Hana 分析ページでは、AIによって生成された HANA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Hana の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Hana (HANA) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.031868 -- +8.42% -17.19% -13.67%

Hana テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Hana の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 6 中立 5 購入 15 移動平均 : 強い買い 売却 2 中立 0 購入 12 テクニカル指標 : 中立 売却 4 中立 5 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.032 0.03198 R2 0.03198 0.03196 R1 0.03197 0.03196 PP 0.03195 0.03195 S1 0.03193 0.03193 S2 0.03192 0.03193 S3 0.0319 0.03192

Hana 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.63M $13.95 M $14.58 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.01 M 3日間のアクティブ売却額 $0.01 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.03 M 7日間のアクティブ売却額 $0.03 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Hana 資本フロー 純流入 HANAUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Hana (HANA) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Hana ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 HANA / USDT $0.031868 $0.031868 $0.031868 +2.62% 2.39M (USDT) 取 引