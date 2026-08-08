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Humanity (H) 本日のテクニカル分析

Humanity (H) 本日のテクニカル分析

Humanity 分析ページでは、AIによって生成された H の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Humanity の分析内容について詳しくご覧ください。

Humanity (H) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.07942--+19.33%+14.33%-61.05%
Humanity 価格について詳しく知る

Humanity テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Humanity の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 9
中立 1
購入 16
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:強い売り売却 9中立 1購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.07947
0.07945
R2
0.07945
0.07942
R1
0.0794
0.07941
PP
0.07938
0.07938
S1
0.07933
0.07935
S2
0.07931
0.07934
S3
0.07926
0.07931

Humanity 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.39M
$4.81 M
$4.41 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.02M
3日間のアクティブ購入額
$1.75 M
3日間のアクティブ売却額
$1.73 M
7日間のアクティブ売買差額
0.03M
7日間のアクティブ購入額
$2.65 M
7日間のアクティブ売却額
$2.62 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Humanity 資本フロー

純流入HUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.20 M0.08
2026-08-07-$0.01 M0.10
2026-08-06-$0.16 M0.08
2026-08-05-$0.10 M0.08
2026-08-04-$0.08 M0.07

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Humanity (H) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Humanity ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
H/USDT
$0.07951
$0.07951$0.07951
-16.45%
3.77M (USDT)
H/USDC
$0.07919
$0.07919$0.07919
-16.84%
694.02K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

H
H
USD
USD

1 H = 0.07942 USD

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