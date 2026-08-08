GUNZ (GUN) 本日のテクニカル分析 GUNZ 分析ページでは、AIによって生成された GUN の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で GUNZ の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

GUNZ (GUN) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.003047 -- +1.12% -22.98% -80.78%

GUNZ テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる GUNZ の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 8 中立 1 購入 17 移動平均 : 購入 売却 3 中立 0 購入 11 テクニカル指標 : 中立 売却 5 中立 1 購入 6 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.003046 0.003045 R2 0.003045 0.003044 R1 0.003044 0.003044 PP 0.003043 0.003043 S1 0.003042 0.003042 S2 0.003041 0.003042 S3 0.00304 0.003041

GUNZ 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.45M $7.48 M $7.93 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.44 M 3日間のアクティブ売却額 $0.45 M 7日間のアクティブ売買差額 0.02M 7日間のアクティブ購入額 $0.62 M 7日間のアクティブ売却額 $0.60 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 GUNZ 資本フロー 純流入 GUNUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.03 M 0.00 2026-08-07 -$0.22 M 0.00 2026-08-06 $0.23 M 0.00 2026-08-05 -$0.06 M 0.00 2026-08-04 -$0.02 M 0.00 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの GUNZ (GUN) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、GUNZ ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 GUN / USDT $0.003049 $0.003049 $0.003049 +3.18% 20.07M (USDT) 取 引 GUN / USDC $0.003047 $0.003047 $0.003047 +3.21% 19.25M (USDT) 取 引