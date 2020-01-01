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SUPERFORTUNE (GUA) 本日のテクニカル分析

SUPERFORTUNE (GUA) 本日のテクニカル分析

SUPERFORTUNE 分析ページでは、AIによって生成された GUA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で SUPERFORTUNE の分析内容について詳しくご覧ください。

SUPERFORTUNE (GUA) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.0359---27.14%-30.08%-96.06%
SUPERFORTUNE 価格について詳しく知る

SUPERFORTUNE テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる SUPERFORTUNE の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 14
中立 2
購入 10
移動平均:強い売り売却 11中立 1購入 2
テクニカル指標:購入売却 3中立 1購入 8
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.03612
0.0361
R2
0.0361
0.03609
R1
0.03609
0.03609
PP
0.03607
0.03607
S1
0.03606
0.03606
S2
0.03605
0.03606
S3
0.03603
0.03605

SUPERFORTUNE 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.52M
$1.56 M
$2.08 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.06M
3日間のアクティブ購入額
$0.65 M
3日間のアクティブ売却額
$0.59 M
7日間のアクティブ売買差額
0.05M
7日間のアクティブ購入額
$1.32 M
7日間のアクティブ売却額
$1.27 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

SUPERFORTUNE 資本フロー

純流入GUAUSDT 価格
履歴純流入価格

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの SUPERFORTUNE (GUA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、SUPERFORTUNE ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
GUA/USDT
$0.03598
$0.03598$0.03598
-7.86%
23.52M (USDT)

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金額

GUA
GUA
USD
USD

1 GUA = 0.0359 USD

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