SUPERFORTUNE (GUA) 本日のテクニカル分析 SUPERFORTUNE 分析ページでは、AIによって生成された GUA の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で SUPERFORTUNE の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

SUPERFORTUNE (GUA) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.0359 -- -27.14% -30.08% -96.06%

SUPERFORTUNE テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる SUPERFORTUNE の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 14 中立 2 購入 10 移動平均 : 強い売り 売却 11 中立 1 購入 2 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 1 購入 8 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.03612 0.0361 R2 0.0361 0.03609 R1 0.03609 0.03609 PP 0.03607 0.03607 S1 0.03606 0.03606 S2 0.03605 0.03606 S3 0.03603 0.03605

SUPERFORTUNE 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.52M $1.56 M $2.08 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.06M 3日間のアクティブ購入額 $0.65 M 3日間のアクティブ売却額 $0.59 M 7日間のアクティブ売買差額 0.05M 7日間のアクティブ購入額 $1.32 M 7日間のアクティブ売却額 $1.27 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 SUPERFORTUNE 資本フロー 純流入 GUAUSDT 価格 履歴 純流入 価格 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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