Grvt (GRVT) 本日のテクニカル分析 Grvt 分析ページでは、AIによって生成された GRVT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Grvt の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Grvt (GRVT) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.2969 -- +11.53% +196.90% +196.90%

Grvt テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Grvt の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 8 中立 0 購入 18 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 0 購入 14 テクニカル指標 : 売却 売却 8 中立 0 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.29709 0.29708 R2 0.29708 0.29706 R1 0.29705 0.29705 PP 0.29704 0.29704 S1 0.29701 0.29702 S2 0.297 0.29701 S3 0.29697 0.297

Grvt 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -1.26M $6.34 M $7.60 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -1.25M 3日間のアクティブ購入額 $2.00 M 3日間のアクティブ売却額 $3.25 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.25M 7日間のアクティブ購入額 $10.84 M 7日間のアクティブ売却額 $11.10 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Grvt 資本フロー 純流入 GRVTUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $4.94 M 0.29 2026-08-07 $3.92 M 0.31 2026-08-06 -$43.96 M 0.28 2026-08-05 -$10.18 M 0.31 2026-08-04 $5.59 M 0.26 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Grvt (GRVT) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Grvt ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 GRVT / USDC $0.2968 $0.2968 $0.2968 -2.78% 172.86K (USDT) 取 引 GRVT / USDT $0.2972 $0.2972 $0.2972 -2.90% 978.77K (USDT) 取 引