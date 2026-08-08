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Grvt (GRVT) 本日のテクニカル分析

Grvt (GRVT) 本日のテクニカル分析

Grvt 分析ページでは、AIによって生成された GRVT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Grvt の分析内容について詳しくご覧ください。

Grvt (GRVT) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.2969--+11.53%+196.90%+196.90%
Grvt 価格について詳しく知る

Grvt テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Grvt の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 8
中立 0
購入 18
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 8中立 0購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.29709
0.29708
R2
0.29708
0.29706
R1
0.29705
0.29705
PP
0.29704
0.29704
S1
0.29701
0.29702
S2
0.297
0.29701
S3
0.29697
0.297

Grvt 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-1.26M
$6.34 M
$7.60 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-1.25M
3日間のアクティブ購入額
$2.00 M
3日間のアクティブ売却額
$3.25 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.25M
7日間のアクティブ購入額
$10.84 M
7日間のアクティブ売却額
$11.10 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Grvt 資本フロー

純流入GRVTUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$4.94 M0.29
2026-08-07$3.92 M0.31
2026-08-06-$43.96 M0.28
2026-08-05-$10.18 M0.31
2026-08-04$5.59 M0.26

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Grvt (GRVT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Grvt ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
GRVT/USDC
$0.2968
$0.2968$0.2968
-2.78%
172.86K (USDT)
GRVT/USDT
$0.2972
$0.2972$0.2972
-2.90%
978.77K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

GRVT
GRVT
USD
USD

1 GRVT = 0.2969 USD

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