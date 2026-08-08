Griffain.com (GRIFFAIN) 本日のテクニカル分析
Griffain.com 分析ページでは、AIによって生成された GRIFFAIN の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Griffain.com の分析内容について詳しくご覧ください。
Griffain.com (GRIFFAIN) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$0.010276
|--
|+23.43%
|+16.36%
|-32.61%
Griffain.com テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Griffain.com の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
売却
売却 14
中立 5
購入 7
|移動平均:
|強い売り
|売却 12
|中立 2
|購入 0
|テクニカル指標:
|購入
|売却 2
|中立 3
|購入 7
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.01033
0.01032
R2
0.01032
0.01031
R1
0.01031
0.01031
PP
0.0103
0.0103
S1
0.01029
0.01029
S2
0.01028
0.01029
S3
0.01027
0.01028
Griffain.com 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.15M
$1.30 M
$1.45 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.07 M
3日間のアクティブ売却額
$0.07 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.12 M
7日間のアクティブ売却額
$0.12 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
Griffain.com 資本フロー
純流入GRIFFAINUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|-$0.01 M
|0.01
|2026-08-07
|$0.00 M
|0.01
|2026-08-06
|$0.01 M
|0.01
|2026-08-05
|-$0.01 M
|0.01
|2026-08-04
|$0.00 M
|0.01
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
Griffain.com についてさらに詳しく知る
MEXCの Griffain.com (GRIFFAIN) 市場で取引
現物市場と先物市場を探索し、Griffain.com ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。
ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
$0.010269
$0.010269$0.010269
+5.58%
6.99M (USDT)
$0.010285
$0.010285$0.010285
+5.48%
5.68M (USDT)
免責事項
本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。